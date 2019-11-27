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شخبوط بن نهيان: أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بولي العهد

أكد أن اليوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن اليوم يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي؛ ترحيباً بزيارته إلى بلده وأهله".

ويصل، اليوم، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، ويلتقي خلال زيارته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

شخبوط بن نهيان الأمير محمد بن سلمان زيارة ولي العهد للإمارات 2019 ولي العهد في الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شخبوط بن نهيان: أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بولي العهد
سبق

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن اليوم يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي؛ ترحيباً بزيارته إلى بلده وأهله".

ويصل، اليوم، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، ويلتقي خلال زيارته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
02:37 PM

شخبوط بن نهيان: أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بولي العهد

أكد أن اليوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية

A A A
حامد العلي - الرياض
4
2,521

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن اليوم يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي؛ ترحيباً بزيارته إلى بلده وأهله".

ويصل، اليوم، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، ويلتقي خلال زيارته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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