"مرور الجوف" يضبط قائد مركبة مارس التفحيط بسيارته

ضبط مرور منطقة الجوف قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في "تقاطع الضبعية مع طريق الملك عبدالله".
وأفاد حساب المرور على تويتر، اليوم، بأنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
ضبط مرور منطقة الجوف قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في "تقاطع الضبعية مع طريق الملك عبدالله".
وأفاد حساب المرور على تويتر، اليوم، بأنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
ضبط مرور منطقة الجوف قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في "تقاطع الضبعية مع طريق الملك عبدالله".
وأفاد حساب المرور على تويتر، اليوم، بأنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
ضبط مرور منطقة الجوف قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في "تقاطع الضبعية مع طريق الملك عبدالله".
وأفاد حساب المرور على تويتر، اليوم، بأنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.