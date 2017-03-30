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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1660 وفاة جديدة بالبرازيل و32 حالة بمصر

كوريا الجنوبية تسجل 447 إصابة إضافية و8 إصابات بالصين

قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس إنها سجلت 1660 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى جانب 38927 إصابة مؤكدة.

وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 313866 وفاة؛ بينما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 12 مليونًا و573615 حالة، وفقًا لبيانات الوزارة.

مصر:

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و32 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 200739 من ضمنهم 153630 حالة تم شفاؤها، و11914 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 102.582 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة بسبب كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1.729.

الصين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أنها سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90190 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1660 وفاة جديدة بالبرازيل و32 حالة بمصر
سبق

قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس إنها سجلت 1660 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى جانب 38927 إصابة مؤكدة.

وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 313866 وفاة؛ بينما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 12 مليونًا و573615 حالة، وفقًا لبيانات الوزارة.

مصر:

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و32 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 200739 من ضمنهم 153630 حالة تم شفاؤها، و11914 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 102.582 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة بسبب كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1.729.

الصين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أنها سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90190 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
08:35 AM

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1660 وفاة جديدة بالبرازيل و32 حالة بمصر

كوريا الجنوبية تسجل 447 إصابة إضافية و8 إصابات بالصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس إنها سجلت 1660 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى جانب 38927 إصابة مؤكدة.

وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد 313866 وفاة؛ بينما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 12 مليونًا و573615 حالة، وفقًا لبيانات الوزارة.

مصر:

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و32 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 200739 من ضمنهم 153630 حالة تم شفاؤها، و11914 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 102.582 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة بسبب كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1.729.

الصين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أنها سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90190 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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