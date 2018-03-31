"المساحة" تنظم ورشًا تعريفية للمرجع المكاني الوطني "SANSRS"
تستهدف التعريف به وإبراز أهمية استخدامه وآلية الوصول إليه
دعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، المختصين في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، إلى الاستفادة من ورش عمل المرجع المكاني الوطني "SANSRS"، التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف إلى التعريف بالمرجع وأهمية استخدامه وآلية الوصول إليه.
"المساحة" تنظم ورشًا تعريفية للمرجع المكاني الوطني "SANSRS"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-31
دعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، المختصين في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، إلى الاستفادة من ورش عمل المرجع المكاني الوطني "SANSRS"، التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف إلى التعريف بالمرجع وأهمية استخدامه وآلية الوصول إليه.
دعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، المختصين في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، إلى الاستفادة من ورش عمل المرجع المكاني الوطني "SANSRS"، التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف إلى التعريف بالمرجع وأهمية استخدامه وآلية الوصول إليه.