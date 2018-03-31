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"المساحة" تنظم ورشًا تعريفية للمرجع المكاني الوطني "SANSRS"

تستهدف التعريف به وإبراز أهمية استخدامه وآلية الوصول إليه

دعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، المختصين في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، إلى الاستفادة من ورش عمل المرجع المكاني الوطني "SANSRS"، التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف إلى التعريف بالمرجع وأهمية استخدامه وآلية الوصول إليه.

وحثت الهيئة، الراغبين في الالتحاق بالورش، على التسجيل المبكر عن طريق الرابط: http://gasgi.gov.sa/Ar/EService/Pages/SANSRSRegistration.aspx.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل 10/ 9/ 1442هـ.

وقالت: لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.gasagi.gov.sa.

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المساحة" تنظم ورشًا تعريفية للمرجع المكاني الوطني "SANSRS"
سبق

دعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، المختصين في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، إلى الاستفادة من ورش عمل المرجع المكاني الوطني "SANSRS"، التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف إلى التعريف بالمرجع وأهمية استخدامه وآلية الوصول إليه.

وحثت الهيئة، الراغبين في الالتحاق بالورش، على التسجيل المبكر عن طريق الرابط: http://gasgi.gov.sa/Ar/EService/Pages/SANSRSRegistration.aspx.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل 10/ 9/ 1442هـ.

وقالت: لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.gasagi.gov.sa.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
01:40 PM

"المساحة" تنظم ورشًا تعريفية للمرجع المكاني الوطني "SANSRS"

تستهدف التعريف به وإبراز أهمية استخدامه وآلية الوصول إليه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
111

دعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، المختصين في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، إلى الاستفادة من ورش عمل المرجع المكاني الوطني "SANSRS"، التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف إلى التعريف بالمرجع وأهمية استخدامه وآلية الوصول إليه.

وحثت الهيئة، الراغبين في الالتحاق بالورش، على التسجيل المبكر عن طريق الرابط: http://gasgi.gov.sa/Ar/EService/Pages/SANSRSRegistration.aspx.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل 10/ 9/ 1442هـ.

وقالت: لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.gasagi.gov.sa.

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