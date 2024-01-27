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بعد مباراة ماراثونية أمام "ساحل العاج" .. "مصر" تواجه المغرب في ربع النهائي

في كأس الأمم الإفريقية

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد تجاوز منتخب ساحل العاج بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة (5-4 ) بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية، في اليوم الختامي لدور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر في دور ربع النهائي من البطولة المنتخب المغربي .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد مباراة ماراثونية أمام "ساحل العاج" .. "مصر" تواجه المغرب في ربع النهائي
سبق

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد تجاوز منتخب ساحل العاج بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة (5-4 ) بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية، في اليوم الختامي لدور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر في دور ربع النهائي من البطولة المنتخب المغربي .

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
10:03 PM

بعد مباراة ماراثونية أمام "ساحل العاج" .. "مصر" تواجه المغرب في ربع النهائي

في كأس الأمم الإفريقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,918

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد تجاوز منتخب ساحل العاج بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة (5-4 ) بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية، في اليوم الختامي لدور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر في دور ربع النهائي من البطولة المنتخب المغربي .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

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