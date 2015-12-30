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"القحطاني" يُكَرّم برامج تحسين أداء الخدمات الصحية بمستشفيات الطائف

تم إطلاق مشروع النظام الإلكتروني لحجز العمليات بـ"تخصصي المحافظة"

كرّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد جابر القحطاني، صباح أمس، بقاعة المحاضرات الصغرى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مشرفي التحسين وجامعي البيانات في برنامج "أداء" على مستوى صحة الطائف والمستشفيات بحضور قيادات الصحة ومديري المستشفيات.

وأكد "القحطاني" أهمية برنامج "أداء" في تعزيز أداء الصحة، والذي يشكل أحد البرامج الرئيسية المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال قياس مستوى الأداء وتطبيق مشاريع تحسينية لجميع المنشآت الصحية بصحة الطائف.

وأوضحت مشرفة تحسين الأداء بصحة الطائف، نوف حسين السبيعي، أن برنامج أداء الصحة يهدف إلى تطوير المنظمة وتغيير الثقافة وتحسين تجربة المريض وإجراءات السلامة وكفاءة الجودة والإنتاجية، وكذلك تطوير المهارات والإمكانيات والإبلاغ عن أداء واستخدام الحلول الرقمية.

وأشارت "السبيعي" إلى أن برنامج "أداء" لهذا العام 2020، حقّق العديد من النجاحات من خلال التحسين في الخدمات الصحية والرعاية العلاجية في عدد من البرامج التي كان أهمها برنامج تحسين استغلال غرف العمليات عن طريق أتمتة قوائم انتظار العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز، والذي كان لثباته وبقائه في نِسَب 21% رغم جائحة تفشي فيروس كورونا، بالغ الأثر على تحسين الخدمات الصحية.

وأضافت: كان هناك برنامج الخروج الأسبوعي للمرضى بمجمع الملك فيصل الطبي والذي تحسن من 12% إلى 24%، وأيضًا برنامج تحسين نسبة استغلال غرف العمليات المجدولة بمستشفى النساء والولادة والذي ارتفع من 13% إلى 35.5%، كما كان أن برنامج مستشفى الأطفال في الخروج الأسبوعي للمرضى بتحسن واضح وجلي، ساهم في تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة، وأخيرًا برنامج مستشفى الصحة النفسية الذي كان له دور في تقليل وقت نتائج العينة بالمختبر من 61% إلى الآن 25% وأثر كبير في زيادة جودة الخدمات المختبرية.

وقد شهد الحفل إطلاق مشروع النظام الإلكتروني الذكي 2021 لبرنامج "أداء" بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لحجز غرف العمليات من العيادات الخارجية؛ بهدف رفع نسب الاستغلال الأنسب والأمثل لغرف العمليات، بما يخدم العملية الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القحطاني" يُكَرّم برامج تحسين أداء الخدمات الصحية بمستشفيات الطائف
سبق

كرّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد جابر القحطاني، صباح أمس، بقاعة المحاضرات الصغرى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مشرفي التحسين وجامعي البيانات في برنامج "أداء" على مستوى صحة الطائف والمستشفيات بحضور قيادات الصحة ومديري المستشفيات.

وأكد "القحطاني" أهمية برنامج "أداء" في تعزيز أداء الصحة، والذي يشكل أحد البرامج الرئيسية المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال قياس مستوى الأداء وتطبيق مشاريع تحسينية لجميع المنشآت الصحية بصحة الطائف.

وأوضحت مشرفة تحسين الأداء بصحة الطائف، نوف حسين السبيعي، أن برنامج أداء الصحة يهدف إلى تطوير المنظمة وتغيير الثقافة وتحسين تجربة المريض وإجراءات السلامة وكفاءة الجودة والإنتاجية، وكذلك تطوير المهارات والإمكانيات والإبلاغ عن أداء واستخدام الحلول الرقمية.

وأشارت "السبيعي" إلى أن برنامج "أداء" لهذا العام 2020، حقّق العديد من النجاحات من خلال التحسين في الخدمات الصحية والرعاية العلاجية في عدد من البرامج التي كان أهمها برنامج تحسين استغلال غرف العمليات عن طريق أتمتة قوائم انتظار العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز، والذي كان لثباته وبقائه في نِسَب 21% رغم جائحة تفشي فيروس كورونا، بالغ الأثر على تحسين الخدمات الصحية.

وأضافت: كان هناك برنامج الخروج الأسبوعي للمرضى بمجمع الملك فيصل الطبي والذي تحسن من 12% إلى 24%، وأيضًا برنامج تحسين نسبة استغلال غرف العمليات المجدولة بمستشفى النساء والولادة والذي ارتفع من 13% إلى 35.5%، كما كان أن برنامج مستشفى الأطفال في الخروج الأسبوعي للمرضى بتحسن واضح وجلي، ساهم في تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة، وأخيرًا برنامج مستشفى الصحة النفسية الذي كان له دور في تقليل وقت نتائج العينة بالمختبر من 61% إلى الآن 25% وأثر كبير في زيادة جودة الخدمات المختبرية.

وقد شهد الحفل إطلاق مشروع النظام الإلكتروني الذكي 2021 لبرنامج "أداء" بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لحجز غرف العمليات من العيادات الخارجية؛ بهدف رفع نسب الاستغلال الأنسب والأمثل لغرف العمليات، بما يخدم العملية الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
01:28 PM

"القحطاني" يُكَرّم برامج تحسين أداء الخدمات الصحية بمستشفيات الطائف

تم إطلاق مشروع النظام الإلكتروني لحجز العمليات بـ"تخصصي المحافظة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد جابر القحطاني، صباح أمس، بقاعة المحاضرات الصغرى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مشرفي التحسين وجامعي البيانات في برنامج "أداء" على مستوى صحة الطائف والمستشفيات بحضور قيادات الصحة ومديري المستشفيات.

وأكد "القحطاني" أهمية برنامج "أداء" في تعزيز أداء الصحة، والذي يشكل أحد البرامج الرئيسية المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال قياس مستوى الأداء وتطبيق مشاريع تحسينية لجميع المنشآت الصحية بصحة الطائف.

وأوضحت مشرفة تحسين الأداء بصحة الطائف، نوف حسين السبيعي، أن برنامج أداء الصحة يهدف إلى تطوير المنظمة وتغيير الثقافة وتحسين تجربة المريض وإجراءات السلامة وكفاءة الجودة والإنتاجية، وكذلك تطوير المهارات والإمكانيات والإبلاغ عن أداء واستخدام الحلول الرقمية.

وأشارت "السبيعي" إلى أن برنامج "أداء" لهذا العام 2020، حقّق العديد من النجاحات من خلال التحسين في الخدمات الصحية والرعاية العلاجية في عدد من البرامج التي كان أهمها برنامج تحسين استغلال غرف العمليات عن طريق أتمتة قوائم انتظار العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز، والذي كان لثباته وبقائه في نِسَب 21% رغم جائحة تفشي فيروس كورونا، بالغ الأثر على تحسين الخدمات الصحية.

وأضافت: كان هناك برنامج الخروج الأسبوعي للمرضى بمجمع الملك فيصل الطبي والذي تحسن من 12% إلى 24%، وأيضًا برنامج تحسين نسبة استغلال غرف العمليات المجدولة بمستشفى النساء والولادة والذي ارتفع من 13% إلى 35.5%، كما كان أن برنامج مستشفى الأطفال في الخروج الأسبوعي للمرضى بتحسن واضح وجلي، ساهم في تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة، وأخيرًا برنامج مستشفى الصحة النفسية الذي كان له دور في تقليل وقت نتائج العينة بالمختبر من 61% إلى الآن 25% وأثر كبير في زيادة جودة الخدمات المختبرية.

وقد شهد الحفل إطلاق مشروع النظام الإلكتروني الذكي 2021 لبرنامج "أداء" بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لحجز غرف العمليات من العيادات الخارجية؛ بهدف رفع نسب الاستغلال الأنسب والأمثل لغرف العمليات، بما يخدم العملية الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

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