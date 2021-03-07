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"الثبيتي" يتفقد مراكز لقاحات كورونا في مستشفيات الطائف

استمع لشرح عن إجراءات التسجيل حتى أخذ اللقاح

تفقَّد مساعد مدير الشؤون الصحية للطب العلاجي، الدكتور فؤاد الثبيتي، اليوم الأحد مراكز لقاحات كورونا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، يرافقه مدير إدارة المستشفيات هاضل العصيمي.

واطلع "الثبيتي" خلال الجولة على العيادات المخصصة للتطعيم ضد كورونا بالمركز، والسعة الاستيعابية بها، والعدد المستهدف لكل عيادة، والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.. وقد جرى تهيئتها بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة ومنظمة، ويديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

واستمع "الثبيتي" لشرح مفصَّل عن الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح، والآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجَّلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قِبل وزارة الصحة.

وشكر "الثبيتي" في نهاية الجولة إدارة المستشفيات الثلاثة التي تحتضن مراكز اللقاح على سرعة التجهيز، وكذلك سهولة سير عملية اللقاح التي تستغرق من 10 دقائق إلى ربع ساعة بحد أقصى.

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"الثبيتي" يتفقد مراكز لقاحات كورونا في مستشفيات الطائف
سبق

تفقَّد مساعد مدير الشؤون الصحية للطب العلاجي، الدكتور فؤاد الثبيتي، اليوم الأحد مراكز لقاحات كورونا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، يرافقه مدير إدارة المستشفيات هاضل العصيمي.

واطلع "الثبيتي" خلال الجولة على العيادات المخصصة للتطعيم ضد كورونا بالمركز، والسعة الاستيعابية بها، والعدد المستهدف لكل عيادة، والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.. وقد جرى تهيئتها بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة ومنظمة، ويديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

واستمع "الثبيتي" لشرح مفصَّل عن الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح، والآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجَّلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قِبل وزارة الصحة.

وشكر "الثبيتي" في نهاية الجولة إدارة المستشفيات الثلاثة التي تحتضن مراكز اللقاح على سرعة التجهيز، وكذلك سهولة سير عملية اللقاح التي تستغرق من 10 دقائق إلى ربع ساعة بحد أقصى.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:39 PM

"الثبيتي" يتفقد مراكز لقاحات كورونا في مستشفيات الطائف

استمع لشرح عن إجراءات التسجيل حتى أخذ اللقاح

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فهد العتيبي - الطائف
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تفقَّد مساعد مدير الشؤون الصحية للطب العلاجي، الدكتور فؤاد الثبيتي، اليوم الأحد مراكز لقاحات كورونا بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، يرافقه مدير إدارة المستشفيات هاضل العصيمي.

واطلع "الثبيتي" خلال الجولة على العيادات المخصصة للتطعيم ضد كورونا بالمركز، والسعة الاستيعابية بها، والعدد المستهدف لكل عيادة، والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.. وقد جرى تهيئتها بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة ومنظمة، ويديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

واستمع "الثبيتي" لشرح مفصَّل عن الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح، والآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجَّلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قِبل وزارة الصحة.

وشكر "الثبيتي" في نهاية الجولة إدارة المستشفيات الثلاثة التي تحتضن مراكز اللقاح على سرعة التجهيز، وكذلك سهولة سير عملية اللقاح التي تستغرق من 10 دقائق إلى ربع ساعة بحد أقصى.

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