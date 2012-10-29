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العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 467755 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10815، فيما سُجل 3376 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 394386 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62554؛ منهم 460 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 467755 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10815، فيما سُجل 3376 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 394386 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62554؛ منهم 460 يرقدون في العناية المركزة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
05:37 PM

العراق يسجل 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 467755 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10815، فيما سُجل 3376 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 394386 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62554؛ منهم 460 يرقدون في العناية المركزة.

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