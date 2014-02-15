النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1982 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3372 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الحج والعمرة" تصدر أكثر من 146 ألف تصريح خلال 24 ساعة

قالت الوزارة: للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين

أوضحت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، أن الوزارة قدّمت أمس 14 فبراير 2022 م، 146.038 تصريحاً تمثلت في 85.093 تصريح صلاة، و60.945 تصريحاً للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 27.279.923 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 23.189 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 9.279 لزيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، و13.892 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 3.555.462 خلال العام الهجري 1443 هـ.

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحج والعمرة" تصدر أكثر من 146 ألف تصريح خلال 24 ساعة
سبق

أوضحت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، أن الوزارة قدّمت أمس 14 فبراير 2022 م، 146.038 تصريحاً تمثلت في 85.093 تصريح صلاة، و60.945 تصريحاً للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 27.279.923 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 23.189 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 9.279 لزيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، و13.892 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 3.555.462 خلال العام الهجري 1443 هـ.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:09 AM

"الحج والعمرة" تصدر أكثر من 146 ألف تصريح خلال 24 ساعة

قالت الوزارة: للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
567

أوضحت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، أن الوزارة قدّمت أمس 14 فبراير 2022 م، 146.038 تصريحاً تمثلت في 85.093 تصريح صلاة، و60.945 تصريحاً للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 27.279.923 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 23.189 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 9.279 لزيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، و13.892 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 3.555.462 خلال العام الهجري 1443 هـ.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة