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عودة الحركة المرورية بطريق الهدا‬ بعد انتهاء الحالة المطرية

عقب إغلاقه احترازيًّا من قبل الجهات المختصة

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه احترازيًّا إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من المنطقة تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عودة الحركة المرورية بطريق الهدا‬ بعد انتهاء الحالة المطرية
سبق

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه احترازيًّا إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من المنطقة تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
06:26 PM

عودة الحركة المرورية بطريق الهدا‬ بعد انتهاء الحالة المطرية

عقب إغلاقه احترازيًّا من قبل الجهات المختصة

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سعود الدعجاني - الرياض
1
2,990

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه احترازيًّا إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من المنطقة تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة.

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