"إيفاء" الشرقية تحصل على جائزة "الإنسان أولاً"

تزامنًا مع اليوم العالمي للتضامن الإنساني

كرم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة، بحصولها على جائزة (الإنسان أولاً).

جاء ذلك، تزامنًا مع اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يوافق 20 ديسمبر 2021، بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرة "صور إنسانية من المنطقة الشرقية"، للسعي إلى إبراز وتفعيل الدور الإنساني الذي ينطلق من شريعتنا الإسلامية منعكسًا على دور المملكة العربية السعودية القيادي و الريادي في العمل الإنساني.

وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية "إيفاء"، م. خالد الزامل، جهود الأمير سعود بن نايف، وحرصه على دعم الأعمال الإنسانية التي من شأنها تحقيق التكاتف والتكافل الاجتماعي وإبراز دور الجهات المختلفة في العمل الإنساني الذي يعكس روح المملكة العربية السعودية وتاريخها المتأصل في الأعمال الإنسانية.