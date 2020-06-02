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لمواجهة كورونا .."تنمية صامطة " و"رواد الكشافة "ينظفان 147 مسجدًا وجامعًا

تحت شعار "حتى يظل وطننا بخير" .. بالتزامن مع إعادة استئناف الصلوات

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صامطة ممثلة بالفرق التطوعية والصحية التابعة لها وبالتعاون مع ‏رواد الكشافة بالمحافظة مبادرة لإعادة تأهيل وتنظيف المساجد والجوامع تحت شعار "حتى يظل وطننا بخير" وذلك بالتزامن مع قرار إعادة استئناف الصلوات الخمس بها بعد رفع قرار إغلاقها الاحترازي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.

وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة إبراهيم عريبي إن المبادرة شهدت مشاركة موسعة من خلال 14 مركزًا تابعًا للجنة و5 فرق تطوعية وكشفية، واحتضان اللجنة لقدرات تطوعية وشبابية قادرة على تنظيف المساجد والجوامع وتعقيمها وإعادة تأهيلها لاستقبال المصلين وفق الإجراءات الاحترازية، وعمل استكرات إرشادية للمصلين لتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تزويد المساجد والجوامع بالملصقات والنشرات التوعوية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأوضح مفوض رواد الكشافة بمحافظة صامطة الرائد الكشفي عبدالوهاب قهار عريشي أن رواد الكشافة بصامطة بادروا ومن واقع المسؤولية الوطنية للمساهمة في تهيئة المساجد وتجهيزها وفق تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية وبالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية بصامطة وقام كل رائد كشفي بدوره في ذلك في الجهة التي يسكن فيها مثمنًا حرص قيادة هذا البلد المعطاء على ما فيه راحة المواطن دائمًا وداعيًا الله أن يرفع هذا البلاء عنا وعن العالم أجمع.

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لمواجهة كورونا .."تنمية صامطة " و"رواد الكشافة "ينظفان 147 مسجدًا وجامعًا
سبق

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صامطة ممثلة بالفرق التطوعية والصحية التابعة لها وبالتعاون مع ‏رواد الكشافة بالمحافظة مبادرة لإعادة تأهيل وتنظيف المساجد والجوامع تحت شعار "حتى يظل وطننا بخير" وذلك بالتزامن مع قرار إعادة استئناف الصلوات الخمس بها بعد رفع قرار إغلاقها الاحترازي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.

وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة إبراهيم عريبي إن المبادرة شهدت مشاركة موسعة من خلال 14 مركزًا تابعًا للجنة و5 فرق تطوعية وكشفية، واحتضان اللجنة لقدرات تطوعية وشبابية قادرة على تنظيف المساجد والجوامع وتعقيمها وإعادة تأهيلها لاستقبال المصلين وفق الإجراءات الاحترازية، وعمل استكرات إرشادية للمصلين لتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تزويد المساجد والجوامع بالملصقات والنشرات التوعوية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأوضح مفوض رواد الكشافة بمحافظة صامطة الرائد الكشفي عبدالوهاب قهار عريشي أن رواد الكشافة بصامطة بادروا ومن واقع المسؤولية الوطنية للمساهمة في تهيئة المساجد وتجهيزها وفق تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية وبالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية بصامطة وقام كل رائد كشفي بدوره في ذلك في الجهة التي يسكن فيها مثمنًا حرص قيادة هذا البلد المعطاء على ما فيه راحة المواطن دائمًا وداعيًا الله أن يرفع هذا البلاء عنا وعن العالم أجمع.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:17 PM

لمواجهة كورونا .."تنمية صامطة " و"رواد الكشافة "ينظفان 147 مسجدًا وجامعًا

تحت شعار "حتى يظل وطننا بخير" .. بالتزامن مع إعادة استئناف الصلوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صامطة ممثلة بالفرق التطوعية والصحية التابعة لها وبالتعاون مع ‏رواد الكشافة بالمحافظة مبادرة لإعادة تأهيل وتنظيف المساجد والجوامع تحت شعار "حتى يظل وطننا بخير" وذلك بالتزامن مع قرار إعادة استئناف الصلوات الخمس بها بعد رفع قرار إغلاقها الاحترازي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.

وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة إبراهيم عريبي إن المبادرة شهدت مشاركة موسعة من خلال 14 مركزًا تابعًا للجنة و5 فرق تطوعية وكشفية، واحتضان اللجنة لقدرات تطوعية وشبابية قادرة على تنظيف المساجد والجوامع وتعقيمها وإعادة تأهيلها لاستقبال المصلين وفق الإجراءات الاحترازية، وعمل استكرات إرشادية للمصلين لتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تزويد المساجد والجوامع بالملصقات والنشرات التوعوية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأوضح مفوض رواد الكشافة بمحافظة صامطة الرائد الكشفي عبدالوهاب قهار عريشي أن رواد الكشافة بصامطة بادروا ومن واقع المسؤولية الوطنية للمساهمة في تهيئة المساجد وتجهيزها وفق تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية وبالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية بصامطة وقام كل رائد كشفي بدوره في ذلك في الجهة التي يسكن فيها مثمنًا حرص قيادة هذا البلد المعطاء على ما فيه راحة المواطن دائمًا وداعيًا الله أن يرفع هذا البلاء عنا وعن العالم أجمع.

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