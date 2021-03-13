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"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

تطعيم أكثر من مليونَي مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة

الربيعة: أظهرت حماية عالية من الإصابة ومأمونية كبيرة

كشف آخر أرقام التطعيم بلقاحات كورونا في السعودية، اليوم، عن تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة.

وكان قد أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ أمس، أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة_بحمد الله_ بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة.

وقال: أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

وحثت "الصحة"، الجميع، على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة، والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطعيم أكثر من مليونَي مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة
سبق

كشف آخر أرقام التطعيم بلقاحات كورونا في السعودية، اليوم، عن تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة.

وكان قد أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ أمس، أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة_بحمد الله_ بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة.

وقال: أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

وحثت "الصحة"، الجميع، على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة، والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
01:27 PM

تطعيم أكثر من مليونَي مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة

الربيعة: أظهرت حماية عالية من الإصابة ومأمونية كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف آخر أرقام التطعيم بلقاحات كورونا في السعودية، اليوم، عن تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاح #كورونا في #المملكة.

وكان قد أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ أمس، أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة_بحمد الله_ بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة.

وقال: أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

وحثت "الصحة"، الجميع، على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة، والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

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