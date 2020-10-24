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الهلال ينجز صفقة "فيتو" .. والفريق يبدأ استعداداته لملاقاة أبها في نصف نهائي الكأس

صفقة فيتو ستكلف خزانة الهلال 20 مليون يورو

كشفت مصادر إعلامية إتمام إدارة نادي الهلال اليوم السبت التوقيع مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لمدة ثلاثة أعوام بعد شراء عقده من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ووفقًا لصحيفة "Abola" البرتغالية، فإن صفقة فيتو ستكلف خزانة الهلال 20 مليون يورو، حيث تم الاتفاق على تقاضي الأرجنتيني 12 مليون يورو، على 3 سنوات، بينما ستكون حصة سبورتنج لشبونة من الصفقة، نحو 8 ملايين يورو، حسب الاتفاق الذي تم بين الناديين.

ميدانيًا استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم السبت تدريباتهم، بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو راحة عن التدريبات يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "أبها"، تطبيقات فنية وتكتيكية متنوعة لبقية اللاعبين، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.

وشهد المران مشاركة الحارس حبيب الوطيان في تدريبات الفريق؛ وذلك بعد أن أتمت إدارة النادي إجراءات توقيع انتقاله.

ويواصل الفريق عصر يوم الغد تدريباته: استعدادًا لمواجهة "أبها" الثلاثاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال ينجز صفقة "فيتو" .. والفريق يبدأ استعداداته لملاقاة أبها في نصف نهائي الكأس
سبق

كشفت مصادر إعلامية إتمام إدارة نادي الهلال اليوم السبت التوقيع مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لمدة ثلاثة أعوام بعد شراء عقده من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ووفقًا لصحيفة "Abola" البرتغالية، فإن صفقة فيتو ستكلف خزانة الهلال 20 مليون يورو، حيث تم الاتفاق على تقاضي الأرجنتيني 12 مليون يورو، على 3 سنوات، بينما ستكون حصة سبورتنج لشبونة من الصفقة، نحو 8 ملايين يورو، حسب الاتفاق الذي تم بين الناديين.

ميدانيًا استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم السبت تدريباتهم، بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو راحة عن التدريبات يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "أبها"، تطبيقات فنية وتكتيكية متنوعة لبقية اللاعبين، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.

وشهد المران مشاركة الحارس حبيب الوطيان في تدريبات الفريق؛ وذلك بعد أن أتمت إدارة النادي إجراءات توقيع انتقاله.

ويواصل الفريق عصر يوم الغد تدريباته: استعدادًا لمواجهة "أبها" الثلاثاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
10:02 PM

الهلال ينجز صفقة "فيتو" .. والفريق يبدأ استعداداته لملاقاة أبها في نصف نهائي الكأس

صفقة فيتو ستكلف خزانة الهلال 20 مليون يورو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر إعلامية إتمام إدارة نادي الهلال اليوم السبت التوقيع مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لمدة ثلاثة أعوام بعد شراء عقده من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ووفقًا لصحيفة "Abola" البرتغالية، فإن صفقة فيتو ستكلف خزانة الهلال 20 مليون يورو، حيث تم الاتفاق على تقاضي الأرجنتيني 12 مليون يورو، على 3 سنوات، بينما ستكون حصة سبورتنج لشبونة من الصفقة، نحو 8 ملايين يورو، حسب الاتفاق الذي تم بين الناديين.

ميدانيًا استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم السبت تدريباتهم، بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو راحة عن التدريبات يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "أبها"، تطبيقات فنية وتكتيكية متنوعة لبقية اللاعبين، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.

وشهد المران مشاركة الحارس حبيب الوطيان في تدريبات الفريق؛ وذلك بعد أن أتمت إدارة النادي إجراءات توقيع انتقاله.

ويواصل الفريق عصر يوم الغد تدريباته: استعدادًا لمواجهة "أبها" الثلاثاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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