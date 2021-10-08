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غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين

قرّر مراقب مباراة نادي الوطن وضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا إيقافها؛ نظرًا للتقلبات الجوية وكثافة الأمطار التي تشهد منطقة جازان مساء اليوم.

وقد قرّر مراقب المباراة تأجيل الشوط الثاني من اللقاء واستكمال المباراة غدًا السبت في تمام الساعة 6:30 مساء.

علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم الفيحاء بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك فيصل الرياضية "جازان".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين
سبق

قرّر مراقب مباراة نادي الوطن وضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا إيقافها؛ نظرًا للتقلبات الجوية وكثافة الأمطار التي تشهد منطقة جازان مساء اليوم.

وقد قرّر مراقب المباراة تأجيل الشوط الثاني من اللقاء واستكمال المباراة غدًا السبت في تمام الساعة 6:30 مساء.

علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم الفيحاء بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك فيصل الرياضية "جازان".

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
07:22 PM

غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّر مراقب مباراة نادي الوطن وضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا إيقافها؛ نظرًا للتقلبات الجوية وكثافة الأمطار التي تشهد منطقة جازان مساء اليوم.

وقد قرّر مراقب المباراة تأجيل الشوط الثاني من اللقاء واستكمال المباراة غدًا السبت في تمام الساعة 6:30 مساء.

علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم الفيحاء بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك فيصل الرياضية "جازان".

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