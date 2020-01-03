زوار "مهرجان بقيق" على موعد مع 100 فعالية صحراوية

انطلق في نسخته الرابعة أمس على قرع طبول العرضة

انطلقت فعاليات مهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء، أمس الخميس، على قرع طبول العرضة السعودية وصيحات الفرسان على ظهور الخيول وحداء رعاة الإبل؛ ليستمر مدة 17 يومًا، خلال إجازة منتصف العام.

وحضر افتتاحَ المهرجان، محافظُ محافظة بقيق محمد بن سعود المتحمي، ورئيس بلدية بقيق المهندس فارس بن محمد العريج، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في المحافظة ورجال الأعمال الداعمين للمهرجان.

ويقام المهرجان برعاية أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وقال "المتحمي": تُقام 100 فعالية على أرض مهرجان بقيق لتراث الصحراء، وتجسّد الحياة الصحراوية؛ وذلك بمشاركة فِرَق متخصصة في تراث الجزيرة العربية من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: المهرجان هذا العام يشهد عددًا كبيرًا من الفعاليات المتنوعة التي لا تخرج عن إطار تأصيل هوية تراث الصحراء وتعميق التواصل مع ما تركه الأجداد من موروث أصيل.

وأكد "المتحمي" أن اللجنة المنظمة للمهرجان استطاعت أن تخلق أجواء فيها الكثير من المتعة لزوار المهرجان بكل فئاتهم؛ سواء للأسرة أو لفئة الشباب وحتى كبار السن.

ولفت إلى العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الممرات المرصوفة والخدمات الخاصة الأخرى، ومساهمة المتطوعين والكشافة الذين اعتدنا دائمًا على دورهم وجهودهم البارزة في خدمة الزوار.

من جهته، قال "آل عريج": موقع المهرجان شهد هذا العام العديدَ من الأعمال التطويرية؛ بهدف توفير أجواء متميزة للزوار والمشاركين.

وأضاف: الموقع شهد تحسينات للمداخل والمخارج وتهيئة مواقف السيارات لتتسع للأعداد المتزايدة من المركبات، كما تمت زيادة الممرات المرصوفة في موقع المهرجان لتكون تجربة زوار المهرجان ممتعة وتتوافق مع حرصهم على متابعة فعاليات المهرجان ومنافسات الفرسان المثيرة ومسابقات الصقارة ومغامرات رحلات السفاري.