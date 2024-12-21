حصيلة تسللات فاشلة.. مستشفيات صنعاء والحديدة تستقبل 80 قتيلاً ومصابًا حوثيًا

الجيش اليمني أجهض هجومًا للميليشيا في حيس

استقبلت مستشفيات مدينة الحديدة، والعاصمة صنعاء اليوم (السبت) 80 قتيلاً وجريحًا حوثيًا بينهم قيادات، لقوا مصرعهم وأصيبوا أثناء محاولات تسلل فاشلة لهم في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفاد "سبتمبر نت".

على الصعيد نفسه، أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم هجومًا لملييشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التقدم في اتجاه مديرية حيس، بالتزامن مع قصفها لمواقع داخل المديرية.

وأضاف أن قوات الجيش استهدفت مجموعة الميليشيا، وأفشلت محاولتها، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.