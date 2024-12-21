النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة تسللات فاشلة.. مستشفيات صنعاء والحديدة تستقبل 80 قتيلاً ومصابًا حوثيًا

الجيش اليمني أجهض هجومًا للميليشيا في حيس

استقبلت مستشفيات مدينة الحديدة، والعاصمة صنعاء اليوم (السبت) 80 قتيلاً وجريحًا حوثيًا بينهم قيادات، لقوا مصرعهم وأصيبوا أثناء محاولات تسلل فاشلة لهم في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفاد "سبتمبر نت".

على الصعيد نفسه، أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم هجومًا لملييشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التقدم في اتجاه مديرية حيس، بالتزامن مع قصفها لمواقع داخل المديرية.

وأضاف أن قوات الجيش استهدفت مجموعة الميليشيا، وأفشلت محاولتها، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حصيلة تسللات فاشلة.. مستشفيات صنعاء والحديدة تستقبل 80 قتيلاً ومصابًا حوثيًا
سبق

استقبلت مستشفيات مدينة الحديدة، والعاصمة صنعاء اليوم (السبت) 80 قتيلاً وجريحًا حوثيًا بينهم قيادات، لقوا مصرعهم وأصيبوا أثناء محاولات تسلل فاشلة لهم في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفاد "سبتمبر نت".

على الصعيد نفسه، أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم هجومًا لملييشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التقدم في اتجاه مديرية حيس، بالتزامن مع قصفها لمواقع داخل المديرية.

وأضاف أن قوات الجيش استهدفت مجموعة الميليشيا، وأفشلت محاولتها، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
08:41 PM

حصيلة تسللات فاشلة.. مستشفيات صنعاء والحديدة تستقبل 80 قتيلاً ومصابًا حوثيًا

الجيش اليمني أجهض هجومًا للميليشيا في حيس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
560

استقبلت مستشفيات مدينة الحديدة، والعاصمة صنعاء اليوم (السبت) 80 قتيلاً وجريحًا حوثيًا بينهم قيادات، لقوا مصرعهم وأصيبوا أثناء محاولات تسلل فاشلة لهم في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفاد "سبتمبر نت".

على الصعيد نفسه، أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم هجومًا لملييشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التقدم في اتجاه مديرية حيس، بالتزامن مع قصفها لمواقع داخل المديرية.

وأضاف أن قوات الجيش استهدفت مجموعة الميليشيا، وأفشلت محاولتها، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,553
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,367
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,749
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,197

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة