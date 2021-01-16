الكويت: 435 إصابة جديدة بـ"كورونا"
الإجمالي يرتفع إلى 157.399 حالة
سجلت الكويت 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 157.399 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة؛ ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 947 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه تم شفاء 349 إصابة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 150678 حالة.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
الكويت: 435 إصابة جديدة بـ"كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-16
سجلت الكويت 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 157.399 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة؛ ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 947 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه تم شفاء 349 إصابة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 150678 حالة.
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
06:30 PM
اخر تعديل
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
08:29 PM
الكويت: 435 إصابة جديدة بـ"كورونا"
الإجمالي يرتفع إلى 157.399 حالة
سجلت الكويت 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 157.399 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة؛ ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 947 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه تم شفاء 349 إصابة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 150678 حالة.