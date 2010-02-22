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الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدءًا من الأربعاء

منع الوجود في كل أنواع صالات المطاعم والمقاهي

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يُستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة، بدءًا من الأربعاء 24 فبراير حتى الـ20 من مارس المقبل.

وبيّن مجلس الوزراء الكويتي على "تويتر" أن القرار يسمح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وقرر المجلس أيضًا منع الوجود داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها التي داخل مراكز التسوق، ويُكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

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الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدءًا من الأربعاء
سبق

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يُستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة، بدءًا من الأربعاء 24 فبراير حتى الـ20 من مارس المقبل.

وبيّن مجلس الوزراء الكويتي على "تويتر" أن القرار يسمح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وقرر المجلس أيضًا منع الوجود داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها التي داخل مراكز التسوق، ويُكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
08:35 PM

الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدءًا من الأربعاء

منع الوجود في كل أنواع صالات المطاعم والمقاهي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يُستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة، بدءًا من الأربعاء 24 فبراير حتى الـ20 من مارس المقبل.

وبيّن مجلس الوزراء الكويتي على "تويتر" أن القرار يسمح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وقرر المجلس أيضًا منع الوجود داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها التي داخل مراكز التسوق، ويُكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

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