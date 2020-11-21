النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المقبل" يرفع التهاني لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة

قال: 6 سنوات حافلة بإنجازات تنموية ووطنية تعبر عن مسيرة واعدة

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقال المقبل: "إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مناسبة غالية وعزيزة على نفوس جميع المواطنين في هذا البلد المعطاء؛ لأنها حافلة بإنجازات تنموية ووطنية في كل المجالات، وتعبر عن مسيرة واعدة بالخير والعطاء والنماء لمملكتنا الغالية، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف أن هذا العهد الزاهر الميمون تميز بالكثير من القرارات الهامة التي راعت دعم جوانب التنمية المتنوعة والدعم السخي على الأصعدة كافة، لافتًا إلى أن كل ذلك يصبّ في تحقيق رفاهية المواطن السعودي وتعزيز انتمائه للكيان الشامخ المملكة العربية السعودية.

ودعا المقبل المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وافر الصحة والعافية، وأن يحقق لهذا الوطن الغالي المعطاء كل ما يتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المقبل" يرفع التهاني لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة
سبق

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقال المقبل: "إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مناسبة غالية وعزيزة على نفوس جميع المواطنين في هذا البلد المعطاء؛ لأنها حافلة بإنجازات تنموية ووطنية في كل المجالات، وتعبر عن مسيرة واعدة بالخير والعطاء والنماء لمملكتنا الغالية، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف أن هذا العهد الزاهر الميمون تميز بالكثير من القرارات الهامة التي راعت دعم جوانب التنمية المتنوعة والدعم السخي على الأصعدة كافة، لافتًا إلى أن كل ذلك يصبّ في تحقيق رفاهية المواطن السعودي وتعزيز انتمائه للكيان الشامخ المملكة العربية السعودية.

ودعا المقبل المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وافر الصحة والعافية، وأن يحقق لهذا الوطن الغالي المعطاء كل ما يتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
11:03 AM

"المقبل" يرفع التهاني لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة

قال: 6 سنوات حافلة بإنجازات تنموية ووطنية تعبر عن مسيرة واعدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
48

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقال المقبل: "إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مناسبة غالية وعزيزة على نفوس جميع المواطنين في هذا البلد المعطاء؛ لأنها حافلة بإنجازات تنموية ووطنية في كل المجالات، وتعبر عن مسيرة واعدة بالخير والعطاء والنماء لمملكتنا الغالية، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف أن هذا العهد الزاهر الميمون تميز بالكثير من القرارات الهامة التي راعت دعم جوانب التنمية المتنوعة والدعم السخي على الأصعدة كافة، لافتًا إلى أن كل ذلك يصبّ في تحقيق رفاهية المواطن السعودي وتعزيز انتمائه للكيان الشامخ المملكة العربية السعودية.

ودعا المقبل المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وافر الصحة والعافية، وأن يحقق لهذا الوطن الغالي المعطاء كل ما يتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,153
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,602
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,442

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة