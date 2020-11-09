كيف تستثمر في ابنك بـ120 ريالًا سنويًّا؟ مديرة "عضوية موهبة" تُعدد المزايا

"المقبل": إشباع معرفي في مجال الإبداع من خلال برامج تدريبية ومسابقات علمية

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، منصة عضوية موهبة العالمية التي تجمع المتخصصين والممارسين والعلماء والمبتكرين والموهوبين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، وهي إحدى برامج مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله "موهبة" المجتمعية، والتي تتيح الفرصة أمام أفراد المجتمع ومؤسساته للاستفادة من برامج "موهبة" وخدماتها؛ وذلك خلال افتتاحه أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" في نسخته الأولى ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام، على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وتنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ووجّه المقام السامي بإقامته كل عامين.

وتفصيلًا، كشفت فاطمة بنت صالح المقبل مديرة "عضوية موهبة" لـ"سبق"، تفاصيل الاشتراك في العضوية وأهدافها ومزاياها؛ مشيرة إلى أن العضوية أحد البرامج التي انطلقت مع الاستراتيجية الثالثة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة الإبداع "موهبة"، والتي تمتلك أفضل برنامج في العالم لرعاية الموهوبين رعاية شاملة.

وأكدت "المقبل" أن "موهبة" حيث ننتمي؛ فهي تسعى إلى إيجاد بيئة محفزة ‏آمنة يستطيع فيها الطفل صاحب القدرات العالية اكتشاف قدراته ومواهبه، وعدّدت خدمات ومزايا عضوية موهبة التي تتميز بالتنوع والشمولية لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة؛ وبالتالي يتحقق لهم الإشباع المعرفي في مجال الموهبة والإبداع من خلال برامج تدريبية وورشة التطويرية والمحاضرات والمسابقات العلمية التي يستطيع الأعضاء الحصول عليها بعد التسجيل حسب شروط كل خدمة.

وعن أنواع العضوية، أوضحت "المقبل" لـ"سبق" أنها:

أولًا: العضوية الرمزية التي تنقسم إلى العضوية الفخرية والعضوية الشرفية وكلاهما يوافق عليهما رئيس مجلس إدارة مؤسسة موهبة.

ثانيًا: العضوية المدفوعة والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عضوية التميز التي يحصل ‏عليها كل من يقدم دعمًا ماليًّا يتجاوز قيمة 10 آلاف ريال سعودي.

ثالثًا: عضوية الانتساب التي يحصل عليها مَن سَبَق أن انضموا إلى برامج موهبة أو حصلوا عليها أو اجتازوا مقياس القدرات العقلية العامة أو أسرهم ممن له معرفة سابقة بموهبة.

رابعًا: عضوية الانتساب وعضوية موهبة العامة ‏التي تستهدف جميع أفراد المجتمع وبالذات الأسر ‏لأنها البيئة الداعمة الأولى لانطلاقة موهبة الطفل، وهي مقابل اشتراك برسوم رمزية 120 ريالًا سنويًّا.

يُذكر أن الاشتراك في العضوية يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالعضوية: http://membership.mawhiba.org/ar/Pages/default.aspx، أو أيقونة المنصة في موقع المؤتمر: https://gcgc.mawhiba.org/ والتسجيل فيه، ثم تسديد الرسوم ودفع قيمة الاشتراك عبر قنوات الدفع وهي بطاقات الائتمان (الفيزا والماستر كارد) أو خدمة السداد، وبعد الانتهاء يتم الحصول على بطاقة العضوية الإلكترونية، ويمكن طباعتها في حال الاحتياج.

ويمكن تحميل تطبيق موهبة للأجهزة الذكية عبر: https://services.mawhiba.org/SitePages/MobileApp.aspx.