الشيخ عليان الزمهري الحويطي: القبيلة لا يمثلها فرد.. ونحن مع قيادتنا

مشروع نيوم دعم أبناء المنطقة من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي

عبَّر شيخ قبيلة الزماهرة من الحويطات، الشيخ عليان عايد الزمهري، أصالة عن نفسه، ونيابة عن أبناء القبيلة، عن تجديد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن حبهم لأرض السعودية من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها، وطاعتهم لولاة الأمر، ممتدة من الأجداد للأحفاد.

وأكد الشيخ الزمهري لـ"سبق" أن هذه القبيلة لا يمثلها فرد واحد، كما ثمَّن الجهود التي تقدمها الدولة تحت توجيهات القيادة الرشيدة لحفظ حقوق المواطن، والنهوض بالسعودية بمصاف الدول الكبرى، والرعاية الأبوية لسكانها في جميع المناطق بالمجالات كافة، ومن ضمنها مشروع نيوم العملاق الذي سوف يدعم أبناء المنطقة من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي في أرقى الجامعات لتهيئتهم؛ ليكونوا جزءًا من هذا المشروع.

وقال: كما نشيد برؤية السعودية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. حفظ الله دولتنا وولاة أمرنا، وسدد خطاهم لكل ما هو خير.