الحصيني: موجة باردة تدهمنا اليوم وهنا خط سيرها صوب "الوسطى"
قال: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عن المسجل أمس
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد تبدأ اليوم.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع موجة برد متوسطة القوة من السبت؛ لذا متوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً، وعودة الأجواء الباردة على الشمالية، ثم الغربية، ثم الوسطى.
وتابع: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عمّا سجّلته الجمعة 1442/6/16هـ، خاصة الشمالية والوسطى.
ومتوقع حالة ممطرة نهاية الأسبوع المقبل.
الأرصاد
حالة الطقس
الحصيني: موجة باردة تدهمنا اليوم وهنا خط سيرها صوب "الوسطى"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-30
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد تبدأ اليوم.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع موجة برد متوسطة القوة من السبت؛ لذا متوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً، وعودة الأجواء الباردة على الشمالية، ثم الغربية، ثم الوسطى.
وتابع: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عمّا سجّلته الجمعة 1442/6/16هـ، خاصة الشمالية والوسطى.
ومتوقع حالة ممطرة نهاية الأسبوع المقبل.
30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
10:16 AM
الحصيني: موجة باردة تدهمنا اليوم وهنا خط سيرها صوب "الوسطى"
قال: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عن المسجل أمس
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد تبدأ اليوم.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع موجة برد متوسطة القوة من السبت؛ لذا متوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً، وعودة الأجواء الباردة على الشمالية، ثم الغربية، ثم الوسطى.
وتابع: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عمّا سجّلته الجمعة 1442/6/16هـ، خاصة الشمالية والوسطى.
ومتوقع حالة ممطرة نهاية الأسبوع المقبل.