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الحصيني: موجة باردة تدهمنا اليوم وهنا خط سيرها صوب "الوسطى"

قال: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عن المسجل أمس

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد تبدأ اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع موجة برد متوسطة القوة من السبت؛ لذا متوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً، وعودة الأجواء الباردة على الشمالية، ثم الغربية، ثم الوسطى.

وتابع: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عمّا سجّلته الجمعة 1442/6/16هـ، خاصة الشمالية والوسطى.

‏ومتوقع حالة ممطرة نهاية الأسبوع المقبل.

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الحصيني: موجة باردة تدهمنا اليوم وهنا خط سيرها صوب "الوسطى"
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد تبدأ اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع موجة برد متوسطة القوة من السبت؛ لذا متوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً، وعودة الأجواء الباردة على الشمالية، ثم الغربية، ثم الوسطى.

وتابع: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عمّا سجّلته الجمعة 1442/6/16هـ، خاصة الشمالية والوسطى.

‏ومتوقع حالة ممطرة نهاية الأسبوع المقبل.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
10:16 AM

الحصيني: موجة باردة تدهمنا اليوم وهنا خط سيرها صوب "الوسطى"

قال: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عن المسجل أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,229

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد تبدأ اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع موجة برد متوسطة القوة من السبت؛ لذا متوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً، وعودة الأجواء الباردة على الشمالية، ثم الغربية، ثم الوسطى.

وتابع: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عمّا سجّلته الجمعة 1442/6/16هـ، خاصة الشمالية والوسطى.

‏ومتوقع حالة ممطرة نهاية الأسبوع المقبل.

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