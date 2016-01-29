فضي بن علي الشمري يحتفل بزواجه

احتفل فضي بن علي آل حسين الشمري، رئيس مركز الإمارة بالعماير سابقًا، بزواجه، وذلك في أحد القصور في محافظة تثليث، وقد حضر جمع من المشايخ والأعيان والزملاء، متمنّين له حياة زوجية سعيدة.

