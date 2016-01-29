احتفل فضي بن علي آل حسين الشمري، رئيس مركز الإمارة بالعماير سابقًا، بزواجه، وذلك في أحد القصور في محافظة تثليث، وقد حضر جمع من المشايخ والأعيان والزملاء، متمنّين له حياة زوجية سعيدة.
فضي بن علي الشمري يحتفل بزواجه
احتفل فضي بن علي آل حسين الشمري، رئيس مركز الإمارة بالعماير سابقًا، بزواجه، وذلك في أحد القصور في محافظة تثليث، وقد حضر جمع من المشايخ والأعيان والزملاء، متمنّين له حياة زوجية سعيدة.
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فضي بن علي الشمري يحتفل بزواجهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-29
احتفل فضي بن علي آل حسين الشمري، رئيس مركز الإمارة بالعماير سابقًا، بزواجه، وذلك في أحد القصور في محافظة تثليث، وقد حضر جمع من المشايخ والأعيان والزملاء، متمنّين له حياة زوجية سعيدة.
29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
06:20 PM
فضي بن علي الشمري يحتفل بزواجه
احتفل فضي بن علي آل حسين الشمري، رئيس مركز الإمارة بالعماير سابقًا، بزواجه، وذلك في أحد القصور في محافظة تثليث، وقد حضر جمع من المشايخ والأعيان والزملاء، متمنّين له حياة زوجية سعيدة.
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