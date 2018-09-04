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وزير البلدية يعتمد سحب مشروع تقاطع طريق الظهران في الهفوف

الملحم: لعدم جدية المقاول في دفع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، سحب مشروع استكمال إنشاء تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد مع طريق الظهران في الهفوف.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، أن سحب المشروع من المقاول المنفذ في مرحلته الثانية وذلك وفق اللوائح والأنظمة المتبعة إجرائياً وقانونياً، مبيناً أن الأمانة عقدت عدة اجتماعات مع المقاول لبحث أسباب تعثر تنفيذه ومناقشة الحلول الممكنة التي تمكنه من التنفيذ، مشيراً إلى أنه تبين وبعد وقوف المختصين من الأمانة على المشروع عدم جدية المقاول في دفع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز للمشروع مما اضطر بسحب المشروع وفقاً لأنظمة العمل.

من جانبه أكد وكيل الأمين للمشاريع المهندس هشام العوفي، بأنه سيتم طرح وترسية تنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة وفق اللوائح والأنظمة، مشيراً بأن المشروع يتضمن إنشاء نفق بطول 800 متر سيُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها.

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وزير البلدية يعتمد سحب مشروع تقاطع طريق الظهران في الهفوف
سبق

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، سحب مشروع استكمال إنشاء تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد مع طريق الظهران في الهفوف.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، أن سحب المشروع من المقاول المنفذ في مرحلته الثانية وذلك وفق اللوائح والأنظمة المتبعة إجرائياً وقانونياً، مبيناً أن الأمانة عقدت عدة اجتماعات مع المقاول لبحث أسباب تعثر تنفيذه ومناقشة الحلول الممكنة التي تمكنه من التنفيذ، مشيراً إلى أنه تبين وبعد وقوف المختصين من الأمانة على المشروع عدم جدية المقاول في دفع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز للمشروع مما اضطر بسحب المشروع وفقاً لأنظمة العمل.

من جانبه أكد وكيل الأمين للمشاريع المهندس هشام العوفي، بأنه سيتم طرح وترسية تنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة وفق اللوائح والأنظمة، مشيراً بأن المشروع يتضمن إنشاء نفق بطول 800 متر سيُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
03:45 PM

وزير البلدية يعتمد سحب مشروع تقاطع طريق الظهران في الهفوف

الملحم: لعدم جدية المقاول في دفع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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7,548

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، سحب مشروع استكمال إنشاء تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد مع طريق الظهران في الهفوف.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، أن سحب المشروع من المقاول المنفذ في مرحلته الثانية وذلك وفق اللوائح والأنظمة المتبعة إجرائياً وقانونياً، مبيناً أن الأمانة عقدت عدة اجتماعات مع المقاول لبحث أسباب تعثر تنفيذه ومناقشة الحلول الممكنة التي تمكنه من التنفيذ، مشيراً إلى أنه تبين وبعد وقوف المختصين من الأمانة على المشروع عدم جدية المقاول في دفع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز للمشروع مما اضطر بسحب المشروع وفقاً لأنظمة العمل.

من جانبه أكد وكيل الأمين للمشاريع المهندس هشام العوفي، بأنه سيتم طرح وترسية تنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة وفق اللوائح والأنظمة، مشيراً بأن المشروع يتضمن إنشاء نفق بطول 800 متر سيُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها.

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