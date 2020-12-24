أعلنت أمانة جدة والمرور إغلاق كامل طريق الأمير سعود الفيصل عند مستشفى الملك فيصل التخصصي، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة لإنشاء جسر المشاة. وأعلن حساب أمانة جدة في موقع التواصل "تويتر"، بالتعاون مع مرور جدة، عن إغلاق طريق الأمير سعود الفيصل، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021م، وذلك لرفع وتثبيت الهيكل المعدني لجسر المشاة، مهيبًا بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة.

"أمانة جدة" و"المرور": إغلاق طريق سعود الفيصل لإنشاء جسر المشاة سعود الدعجاني سبق 2021-12-23 أعلنت أمانة جدة والمرور إغلاق كامل طريق الأمير سعود الفيصل عند مستشفى الملك فيصل التخصصي، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة لإنشاء جسر المشاة.



وأعلن حساب أمانة جدة في موقع التواصل "تويتر"، بالتعاون مع مرور جدة، عن إغلاق طريق الأمير سعود الفيصل، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021م، وذلك لرفع وتثبيت الهيكل المعدني لجسر المشاة، مهيبًا بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 10:04 PM

"أمانة جدة" و"المرور": إغلاق طريق سعود الفيصل لإنشاء جسر المشاة ابتداءً من 1 صباحًا وحتى 2 ظهر يوم الجمعة





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أعلنت أمانة جدة والمرور إغلاق كامل طريق الأمير سعود الفيصل عند مستشفى الملك فيصل التخصصي، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة لإنشاء جسر المشاة.



وأعلن حساب أمانة جدة في موقع التواصل "تويتر"، بالتعاون مع مرور جدة، عن إغلاق طريق الأمير سعود الفيصل، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021م، وذلك لرفع وتثبيت الهيكل المعدني لجسر المشاة، مهيبًا بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة.