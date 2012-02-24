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جدة.. ورشة عن "اختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية"

تستمر يومين متتاليين باللغة العربية

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم ورشة "اختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية" على مدى يومين متتاليين باللغة العربية.

ويسعى المجلس العام من خلال تنظيم الورشة الأولى للعام 2021 إلى تعزيز فهم المشاركين وإرشادهم على الآليات المناسبة للتطبيق العملي، فيما تناقش منهجيات اختبار الضغط ومدى ملاءمتها في مساعدة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر المالية المحتملة الناتجة من العوامل المناخية.

وتستهدف الورشة المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والعاملين في الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية.

وسيتمكّن المشاركون في أعمال الورشة من دمج اختبارات الضغط في أعمال البنوك من خلال مجموعة من الدراسات والحالات العملية، وسيتم تقديم الجلسات من قبل مجموعة من الخبراء في الصناعة المالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. ورشة عن "اختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية"
سبق

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم ورشة "اختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية" على مدى يومين متتاليين باللغة العربية.

ويسعى المجلس العام من خلال تنظيم الورشة الأولى للعام 2021 إلى تعزيز فهم المشاركين وإرشادهم على الآليات المناسبة للتطبيق العملي، فيما تناقش منهجيات اختبار الضغط ومدى ملاءمتها في مساعدة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر المالية المحتملة الناتجة من العوامل المناخية.

وتستهدف الورشة المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والعاملين في الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية.

وسيتمكّن المشاركون في أعمال الورشة من دمج اختبارات الضغط في أعمال البنوك من خلال مجموعة من الدراسات والحالات العملية، وسيتم تقديم الجلسات من قبل مجموعة من الخبراء في الصناعة المالية.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
04:49 PM

جدة.. ورشة عن "اختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية"

تستمر يومين متتاليين باللغة العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم ورشة "اختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية" على مدى يومين متتاليين باللغة العربية.

ويسعى المجلس العام من خلال تنظيم الورشة الأولى للعام 2021 إلى تعزيز فهم المشاركين وإرشادهم على الآليات المناسبة للتطبيق العملي، فيما تناقش منهجيات اختبار الضغط ومدى ملاءمتها في مساعدة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر المالية المحتملة الناتجة من العوامل المناخية.

وتستهدف الورشة المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والعاملين في الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية.

وسيتمكّن المشاركون في أعمال الورشة من دمج اختبارات الضغط في أعمال البنوك من خلال مجموعة من الدراسات والحالات العملية، وسيتم تقديم الجلسات من قبل مجموعة من الخبراء في الصناعة المالية.

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