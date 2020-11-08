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المدينة المنورة تستقبل الفوج الأول من معتمري إندونيسيا وباكستان

يزورون المسجد النبوي ويصلون بالروضة الشريفة بعد أداء العمرة

وصل الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان إلى المدينة المنورة اليوم الأحد؛ وذلك لزيارة الروضة الشريفة، والسلام على المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبَيْه –رضي الله عنهما-، بعد أن انتهوا من أداء مناسك العمرة.

وفي التفاصيل، كثفت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة في المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال المعتمرين، وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحة الإنسان، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيه السامي بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا؛ إذ تشهد المرحلة الثالثة التي حددها القرار السامي، المتمثلة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وخارجها، 20 ألف معتمر و60 ألف مُصلٍّ و19،500 زائر في اليوم الواحد، بنسبة 100 % من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والمسجد النبوي. وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق “اعتمرنا”، ووفقًا للطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي شهدها العالم من جراء الجائحة دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، كارتداء الكمامة، والتعقيم المستمر لليدين، والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم حتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.


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المدينة المنورة تستقبل الفوج الأول من معتمري إندونيسيا وباكستان
سبق

وصل الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان إلى المدينة المنورة اليوم الأحد؛ وذلك لزيارة الروضة الشريفة، والسلام على المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبَيْه –رضي الله عنهما-، بعد أن انتهوا من أداء مناسك العمرة.

وفي التفاصيل، كثفت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة في المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال المعتمرين، وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحة الإنسان، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيه السامي بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا؛ إذ تشهد المرحلة الثالثة التي حددها القرار السامي، المتمثلة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وخارجها، 20 ألف معتمر و60 ألف مُصلٍّ و19،500 زائر في اليوم الواحد، بنسبة 100 % من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والمسجد النبوي. وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق “اعتمرنا”، ووفقًا للطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي شهدها العالم من جراء الجائحة دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، كارتداء الكمامة، والتعقيم المستمر لليدين، والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم حتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.


08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
08:32 PM

المدينة المنورة تستقبل الفوج الأول من معتمري إندونيسيا وباكستان

يزورون المسجد النبوي ويصلون بالروضة الشريفة بعد أداء العمرة

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عبدالله الراجحي - المدينة المنورة
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وصل الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان إلى المدينة المنورة اليوم الأحد؛ وذلك لزيارة الروضة الشريفة، والسلام على المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبَيْه –رضي الله عنهما-، بعد أن انتهوا من أداء مناسك العمرة.

وفي التفاصيل، كثفت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة في المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال المعتمرين، وتقديم الخدمات كافة لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظًا على صحة الإنسان، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيه السامي بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا؛ إذ تشهد المرحلة الثالثة التي حددها القرار السامي، المتمثلة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وخارجها، 20 ألف معتمر و60 ألف مُصلٍّ و19،500 زائر في اليوم الواحد، بنسبة 100 % من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والمسجد النبوي. وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق “اعتمرنا”، ووفقًا للطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي شهدها العالم من جراء الجائحة دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، كارتداء الكمامة، والتعقيم المستمر لليدين، والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم حتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.


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