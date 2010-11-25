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تحذيرات المعلومات المضللة.. تويتر يعمم "الخاصية التي نجحت بالانتخابات الأمريكية"

"ذا فيرج": سيجري طرحها هذا الأسبوع في العالم تستهدف في البداية الموقع على الويب

يبدو أن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يخطط لتوسيع الخاصية التي أطلقها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولقيت إشادة كبيرة على مستوى العالم.

وقبل أسابيع، بدأ "تويتر" إظهار تحذيرات بجانب التغريدات التي "قد تتضمن معلومات مضللة"، بشأن الانتخابات الأمريكية ونتائجها.

وقال موقع "ذا فيرج": إن "تويتر" يخطط الآن لتوسيع هذه التحذيرات لتشمل كل المجالات؛ حيث سيشرع الموقع في تحذير أي مستخدم "يحاول الإعجاب بتغريدة مضللة".

ووفق "سكاي نيوز" ذكر المصدر أن هذه الخاصية سيجري طرحها هذا الأسبوع في مختلف بقاع العالم؛ مضيفًا: "ستستهدف في البداية الموقع على الويب وأجهزة آي أو إس؛ على أن تتوفر في أندرويد خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضحت الشركة لموقع "ذا فيرج"، أن إضافة خاصية التحذير "قللت التغريدات المقتبسة من معلومات مضللة بنسبة 29%".

وتابعت: "نأمل الآن أن يؤدي هذا التحذير الجديد إلى تقليل عدد الإعجابات بالمحتوى المضلل".

وتأتي هذه الخطوات في وقت تُواصل فيه مختلف شبكات التواصل الاجتماعي مساعيها لمحاربة المعلومات المغلوطة والمنتشرة بشكل كبير عبر منصاتها.

تويتر الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحذيرات المعلومات المضللة.. تويتر يعمم "الخاصية التي نجحت بالانتخابات الأمريكية"
سبق

يبدو أن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يخطط لتوسيع الخاصية التي أطلقها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولقيت إشادة كبيرة على مستوى العالم.

وقبل أسابيع، بدأ "تويتر" إظهار تحذيرات بجانب التغريدات التي "قد تتضمن معلومات مضللة"، بشأن الانتخابات الأمريكية ونتائجها.

وقال موقع "ذا فيرج": إن "تويتر" يخطط الآن لتوسيع هذه التحذيرات لتشمل كل المجالات؛ حيث سيشرع الموقع في تحذير أي مستخدم "يحاول الإعجاب بتغريدة مضللة".

ووفق "سكاي نيوز" ذكر المصدر أن هذه الخاصية سيجري طرحها هذا الأسبوع في مختلف بقاع العالم؛ مضيفًا: "ستستهدف في البداية الموقع على الويب وأجهزة آي أو إس؛ على أن تتوفر في أندرويد خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضحت الشركة لموقع "ذا فيرج"، أن إضافة خاصية التحذير "قللت التغريدات المقتبسة من معلومات مضللة بنسبة 29%".

وتابعت: "نأمل الآن أن يؤدي هذا التحذير الجديد إلى تقليل عدد الإعجابات بالمحتوى المضلل".

وتأتي هذه الخطوات في وقت تُواصل فيه مختلف شبكات التواصل الاجتماعي مساعيها لمحاربة المعلومات المغلوطة والمنتشرة بشكل كبير عبر منصاتها.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:16 PM

تحذيرات المعلومات المضللة.. تويتر يعمم "الخاصية التي نجحت بالانتخابات الأمريكية"

"ذا فيرج": سيجري طرحها هذا الأسبوع في العالم تستهدف في البداية الموقع على الويب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدو أن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يخطط لتوسيع الخاصية التي أطلقها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولقيت إشادة كبيرة على مستوى العالم.

وقبل أسابيع، بدأ "تويتر" إظهار تحذيرات بجانب التغريدات التي "قد تتضمن معلومات مضللة"، بشأن الانتخابات الأمريكية ونتائجها.

وقال موقع "ذا فيرج": إن "تويتر" يخطط الآن لتوسيع هذه التحذيرات لتشمل كل المجالات؛ حيث سيشرع الموقع في تحذير أي مستخدم "يحاول الإعجاب بتغريدة مضللة".

ووفق "سكاي نيوز" ذكر المصدر أن هذه الخاصية سيجري طرحها هذا الأسبوع في مختلف بقاع العالم؛ مضيفًا: "ستستهدف في البداية الموقع على الويب وأجهزة آي أو إس؛ على أن تتوفر في أندرويد خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضحت الشركة لموقع "ذا فيرج"، أن إضافة خاصية التحذير "قللت التغريدات المقتبسة من معلومات مضللة بنسبة 29%".

وتابعت: "نأمل الآن أن يؤدي هذا التحذير الجديد إلى تقليل عدد الإعجابات بالمحتوى المضلل".

وتأتي هذه الخطوات في وقت تُواصل فيه مختلف شبكات التواصل الاجتماعي مساعيها لمحاربة المعلومات المغلوطة والمنتشرة بشكل كبير عبر منصاتها.

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