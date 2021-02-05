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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 3251 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا.. وشفاء 3860 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 3251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 320,126 حالة.
‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 902 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 3860 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 297,040 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 3251 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا.. وشفاء 3860 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 3251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 320,126 حالة.
‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 902 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 3860 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 297,040 حالة.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
02:11 PM

الإمارات تسجل 3251 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا.. وشفاء 3860 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 3251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 320,126 حالة.
‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 902 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 3860 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 297,040 حالة.

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