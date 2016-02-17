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"الإعلام المرئي" وHUMAX تتعاونان لتطوير البث والأجهزة الرقمية في المملكة

عبر مذكرة تتضمّن تشكيل فرق هندسية لإعداد المواصفات والمقاييس الفنية

وقّعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مع شركة HUMAX مذكرة تعاون مشترك؛ لتعزيز وتطوير وتبادل الخبرات في مجال البث والأجهزة الرقمية.

وتنصّ المذكرة على تنظيم وتطوير أجهزة البث التلفزيوني الفضائي، وتشكيل فرق هندسية لإعداد المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة استقبال وتوزيع البث التلفزيوني الرقمي، مما سيسهم في الحدّ من قرصنة المحتوى والبث غير النظامي، وإقامة برامج تدريبية تقنية للمختصين في الهيئة وتبادل الخبرات في مجال الأجهزة الإلكترونية وتصنيع وتوزيع الرسيفرات، وتقديم الخدمات للموزعين في المملكة مثل توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة والتشغيل.

وقد وقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة إسراء عسيري والعضو المنتدب للشركة كيونج وي شين.

وتتضمّن الاتفاقية العمل على تأسيس مكتب تمثيل للشركة في السعودية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء مصنع لصناعة وتطوير أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي في المملكة، ما يسهم في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإعلام المرئي" وHUMAX تتعاونان لتطوير البث والأجهزة الرقمية في المملكة
سبق

وقّعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مع شركة HUMAX مذكرة تعاون مشترك؛ لتعزيز وتطوير وتبادل الخبرات في مجال البث والأجهزة الرقمية.

وتنصّ المذكرة على تنظيم وتطوير أجهزة البث التلفزيوني الفضائي، وتشكيل فرق هندسية لإعداد المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة استقبال وتوزيع البث التلفزيوني الرقمي، مما سيسهم في الحدّ من قرصنة المحتوى والبث غير النظامي، وإقامة برامج تدريبية تقنية للمختصين في الهيئة وتبادل الخبرات في مجال الأجهزة الإلكترونية وتصنيع وتوزيع الرسيفرات، وتقديم الخدمات للموزعين في المملكة مثل توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة والتشغيل.

وقد وقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة إسراء عسيري والعضو المنتدب للشركة كيونج وي شين.

وتتضمّن الاتفاقية العمل على تأسيس مكتب تمثيل للشركة في السعودية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء مصنع لصناعة وتطوير أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي في المملكة، ما يسهم في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
03:46 PM

"الإعلام المرئي" وHUMAX تتعاونان لتطوير البث والأجهزة الرقمية في المملكة

عبر مذكرة تتضمّن تشكيل فرق هندسية لإعداد المواصفات والمقاييس الفنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مع شركة HUMAX مذكرة تعاون مشترك؛ لتعزيز وتطوير وتبادل الخبرات في مجال البث والأجهزة الرقمية.

وتنصّ المذكرة على تنظيم وتطوير أجهزة البث التلفزيوني الفضائي، وتشكيل فرق هندسية لإعداد المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة استقبال وتوزيع البث التلفزيوني الرقمي، مما سيسهم في الحدّ من قرصنة المحتوى والبث غير النظامي، وإقامة برامج تدريبية تقنية للمختصين في الهيئة وتبادل الخبرات في مجال الأجهزة الإلكترونية وتصنيع وتوزيع الرسيفرات، وتقديم الخدمات للموزعين في المملكة مثل توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة والتشغيل.

وقد وقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة إسراء عسيري والعضو المنتدب للشركة كيونج وي شين.

وتتضمّن الاتفاقية العمل على تأسيس مكتب تمثيل للشركة في السعودية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء مصنع لصناعة وتطوير أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي في المملكة، ما يسهم في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي.

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200 مليار دولار ..

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