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نجاة شخصين من الموت بأعجوبة بعدما سحقت شاحنة مركبتهما في الباحة

دوريات المرور باشرت الموقع و"المدني" أخرج المصابين

بأعجوبة وبعدد من الإصابات، نجا شخصان من موت محقّق مساء اليوم في الباحة، بعد أن سحقت شاحنة مركبتهما وسحبتها لعشرات الأمتار.

وتفصيلًا: باشرت دوريات المرور والجهات ذات العلاقة بلاغًا عن احتجاز شخصين داخل مركبة نتيجة حادث سير وقع في مثلث قلوة بين شاحنة ومركبة لتسحق الشاحنة المركبة، وتتلف معها الرصيف، وتسحبها لعشرات الأمتار.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادث، وتولّت فرق الدفاع المدني إخراج المصابين، فيما تُحقق إدارة المرور في مسببات الحادث.

الباحة المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاة شخصين من الموت بأعجوبة بعدما سحقت شاحنة مركبتهما في الباحة
سبق

بأعجوبة وبعدد من الإصابات، نجا شخصان من موت محقّق مساء اليوم في الباحة، بعد أن سحقت شاحنة مركبتهما وسحبتها لعشرات الأمتار.

وتفصيلًا: باشرت دوريات المرور والجهات ذات العلاقة بلاغًا عن احتجاز شخصين داخل مركبة نتيجة حادث سير وقع في مثلث قلوة بين شاحنة ومركبة لتسحق الشاحنة المركبة، وتتلف معها الرصيف، وتسحبها لعشرات الأمتار.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادث، وتولّت فرق الدفاع المدني إخراج المصابين، فيما تُحقق إدارة المرور في مسببات الحادث.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:30 PM

نجاة شخصين من الموت بأعجوبة بعدما سحقت شاحنة مركبتهما في الباحة

دوريات المرور باشرت الموقع و"المدني" أخرج المصابين

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
5
15,355

بأعجوبة وبعدد من الإصابات، نجا شخصان من موت محقّق مساء اليوم في الباحة، بعد أن سحقت شاحنة مركبتهما وسحبتها لعشرات الأمتار.

وتفصيلًا: باشرت دوريات المرور والجهات ذات العلاقة بلاغًا عن احتجاز شخصين داخل مركبة نتيجة حادث سير وقع في مثلث قلوة بين شاحنة ومركبة لتسحق الشاحنة المركبة، وتتلف معها الرصيف، وتسحبها لعشرات الأمتار.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادث، وتولّت فرق الدفاع المدني إخراج المصابين، فيما تُحقق إدارة المرور في مسببات الحادث.

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