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"الشباب" يقترب من التعاقد مع "باولينهو" لاعب "بوافيستا" البرتغالي

قالت تقارير صحفية برازيلية إن الشباب قد اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي باولينهو لاعب بوافيستا البرتغالي لمدة أربعة مواسم مقابل أكثر من مليون يورو.

وبحسب صحيفة ”uol“ البرازيلية فإن الشباب سيتعاقد مع اللاعب 24 عامًا لمدة 4 مواسم.

يُذكر أن اللاعب يجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم وقد شارك مع سبورتينغ لشبونة لمدة موسمين قبل الانتقال إلى بوافيستا في 2019، ومنه سينضم إلى الشباب الذي سيُشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب" يقترب من التعاقد مع "باولينهو" لاعب "بوافيستا" البرتغالي
سبق

قالت تقارير صحفية برازيلية إن الشباب قد اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي باولينهو لاعب بوافيستا البرتغالي لمدة أربعة مواسم مقابل أكثر من مليون يورو.

وبحسب صحيفة ”uol“ البرازيلية فإن الشباب سيتعاقد مع اللاعب 24 عامًا لمدة 4 مواسم.

يُذكر أن اللاعب يجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم وقد شارك مع سبورتينغ لشبونة لمدة موسمين قبل الانتقال إلى بوافيستا في 2019، ومنه سينضم إلى الشباب الذي سيُشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
10:29 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
03:54 AM

"الشباب" يقترب من التعاقد مع "باولينهو" لاعب "بوافيستا" البرتغالي

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محمد السيّد - الرياض
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قالت تقارير صحفية برازيلية إن الشباب قد اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي باولينهو لاعب بوافيستا البرتغالي لمدة أربعة مواسم مقابل أكثر من مليون يورو.

وبحسب صحيفة ”uol“ البرازيلية فإن الشباب سيتعاقد مع اللاعب 24 عامًا لمدة 4 مواسم.

يُذكر أن اللاعب يجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم وقد شارك مع سبورتينغ لشبونة لمدة موسمين قبل الانتقال إلى بوافيستا في 2019، ومنه سينضم إلى الشباب الذي سيُشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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