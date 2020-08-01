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متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي

نال شيرو إيموبيلي لاعب فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم بجائزة الحذاء الذهبي في أوروبا، عمليًا، خصوصًا أن أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، لن يلعب مباراة فريقه في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
ويتصدر إيموبيلي الترتيب، برصيد 35 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن رونالدو، ويطارد رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري، عندما يواجه فريقه فريق نابولي، الذي سجل معه جونزالو هيجواين 36 هدفًا في موسم 2015 -2016 قبل الانتقال ليوفنتوس.
ولم يوجد رونالدو في قائمة يوفنتوس، التي تواجه روما، حيث يدخل العديد من لاعبي يوفنتوس الأساسيين فترة راحة، بعد التتويج بلقبه التاسع على التوالي في الدوري، حيث يتطلع الفريق للتركيز في مهمته بدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي
سبق

نال شيرو إيموبيلي لاعب فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم بجائزة الحذاء الذهبي في أوروبا، عمليًا، خصوصًا أن أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، لن يلعب مباراة فريقه في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
ويتصدر إيموبيلي الترتيب، برصيد 35 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن رونالدو، ويطارد رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري، عندما يواجه فريقه فريق نابولي، الذي سجل معه جونزالو هيجواين 36 هدفًا في موسم 2015 -2016 قبل الانتقال ليوفنتوس.
ولم يوجد رونالدو في قائمة يوفنتوس، التي تواجه روما، حيث يدخل العديد من لاعبي يوفنتوس الأساسيين فترة راحة، بعد التتويج بلقبه التاسع على التوالي في الدوري، حيث يتطلع الفريق للتركيز في مهمته بدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
10:03 PM

متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نال شيرو إيموبيلي لاعب فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم بجائزة الحذاء الذهبي في أوروبا، عمليًا، خصوصًا أن أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، لن يلعب مباراة فريقه في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
ويتصدر إيموبيلي الترتيب، برصيد 35 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن رونالدو، ويطارد رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري، عندما يواجه فريقه فريق نابولي، الذي سجل معه جونزالو هيجواين 36 هدفًا في موسم 2015 -2016 قبل الانتقال ليوفنتوس.
ولم يوجد رونالدو في قائمة يوفنتوس، التي تواجه روما، حيث يدخل العديد من لاعبي يوفنتوس الأساسيين فترة راحة، بعد التتويج بلقبه التاسع على التوالي في الدوري، حيث يتطلع الفريق للتركيز في مهمته بدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

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