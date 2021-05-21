السعودية تفوز بـ8 جوائز عالمية وتتجاوز دولاً صناعية متقدمة في "آيسف 2021"

حقّقت المملكة العربية السعودية؛ ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، وللعام الخامس عشر على التوالي 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض "آيسف" الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 الذي أقيم في الولايات المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 21 مايو 2021م. وحقق الجوائز الكبرى كل من الطالب منصور المرزوقي بفوزه بالمركز الثاني في مجال الطاقة المواد والتصميم المستدام عن مشروعه "تصميم مكثف كهربائي فائق يشحن نفسه بوسيلة الضوء"، والطالبة رشا القحطاني جائزة المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها "خاصية لعبة فيديو مبتكرة للتشخيص النفسي لاضطراب القلق العام في مرحلة المراهقة"، والطالبة لانا أبو جامل وحققت بالمركز الرابع في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتي عن مشروعها "التنبؤ الحاسوبي لقابلية استخدام مركب خاص كمثبط لفيروس SARS-CoV-2 بأقل أضرار جانبية"، والطالب عبدالله الشنقيطى بحائزة المركز الرابع في مجال الطاقة المواد والتصميم المستدام عن مشروعه "قطب كهربائي من النيكل كوبالتايت لإنتاج وقود الهيدروجين بسغر منخفض وطريقة متجددة"، والطالبة أروى نيازي بجائزة المركز الرابع في مجال علم المواد عن مشروعها تصنيع مكثف فائق يستجيب للشمس باستخدام نقاط الكربون الكمية. كما حققت المملكة 3 جوائز خاصة في مسابقة آيسف 2021 الدولية، حصدها كل من الطالبة روبي رجب من إدارة تعليم الرياض في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا عن مشروعها النوعيّ "تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع والإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي متطور"، وحصلت على منحة دراسية من الجامعة الأمريكية، والطالب منصور المرزوقي، والطالبة لمى القحطاني من المملكة العربية السعودية بجائزتين من جوائز موهبة الخاصة. ‏‎وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها ‏‎في معرض آيسف 2021 إلى 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007. كما حصل جميع أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة على جائزة خاصة لكل منهم، قدمتها شركة الأبحاث الحاسوبية WOLFRAM. وجرت جولات التحكيم للمشاريع المشاركة في آيسف 2021 عن بُعد، عبر تقنية الفيديو خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2021، وأقيمت فعاليات المعرض خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو 2021. ونافست المملكة في الجوائز الكبرى لمعرض آيسف 2021، بفريق ضم 30 طالباً وطالبة، قدموا 30 مشروعاً علمياً في عدة مجالات، بزيادة عشرة مشاريع عن العام السابق. كما رعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مجال الطاقة، في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، والمشاريع الفائزة في مجالات الطاقة المتعلقة بالمواد والتصميم المستدام، وقدمت "موهبة" خلال رعايتها جوائز كبرى لأصحاب المراكز الأولى لأفضل المشاريع في مجال الطاقة. ويأتي هذا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لمبدعي العالم في معرض آيسف 2021 نابعاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر أساسي للطاقة في العالم، وسعيها لاستمرار التنمية المستدامة بالحفاظ على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب الموهوبين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتطوير المعارف والمهارات والخبرات، لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على هذه المصادر لأجيال المستقبل، مما يعكس رؤيتها ورسالتها بجعل الابتكار وسيلة مستدامة للاستثمار في القدرات البشرية، وتحويلها إلى طاقات إيجابية ذات إنتاجية عالية الجودة، ولها قيمة مضافة في العالم ومستقبل البشرية، خاصة أن العالم يشهد اتجاهاً متزايداً نحو إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، مع توقعات بأن تمثل الطاقة المتجددة 40% من طاقة كوكب الأرض بحلول عام 2040. ورفعت "موهبة" عدد الجوائز الخاصة المقدمة باسمها في هذا العام 2021 في مجالات STEM، وهي عبارة عن جوائز نقدية ومنح للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، حصل عليها كل من: فرانكلين لوبيز، وإيزابيلا رودريغيز من بنما، ومنصور المرزوقي ولمى القحطاني من المملكة العربية السعودية، وماريا إيليني باتاتودي، وشاريكليا مورايتاكي من اليونان، وسيمون بيرليكي من بولندا، وليناو جيانق من الصين، ومن الولايات المتحدة الأمريكية كل من: سيدهارث بارثلوار، وليو وايلونيس، وهرجيسال برغار، وشارلوت ماكافوي، وأنش شارما، وروهان كولكارني، وميهير بافيسكار، وآندي فونق، وسوريابان موهاباترا. الجدير بالذكر أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" قدمت خلال الأحد عشر عاماً جوائز خاصة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة، بلغ عددها 103 جوائز لـ121 طالباً وطالبة من 20 دولة. ويقام معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2021" افتراضياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، ونافست المملكة على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعاً علمياً لـ30 طالباً وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، يمثلون المنتخب السعودي المشارك.

السعودية تفوز بـ8 جوائز عالمية وتتجاوز دولاً صناعية متقدمة في "آيسف 2021" عبدالله الراجحي سبق 2021-05-21 حقّقت المملكة العربية السعودية؛ ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، وللعام الخامس عشر على التوالي 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض "آيسف" الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 الذي أقيم في الولايات المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 21 مايو 2021م.



وحقق الجوائز الكبرى كل من الطالب منصور المرزوقي بفوزه بالمركز الثاني في مجال الطاقة المواد والتصميم المستدام عن مشروعه "تصميم مكثف كهربائي فائق يشحن نفسه بوسيلة الضوء"، والطالبة رشا القحطاني جائزة المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها "خاصية لعبة فيديو مبتكرة للتشخيص النفسي لاضطراب القلق العام في مرحلة المراهقة"، والطالبة لانا أبو جامل وحققت بالمركز الرابع في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتي عن مشروعها "التنبؤ الحاسوبي لقابلية استخدام مركب خاص كمثبط لفيروس SARS-CoV-2 بأقل أضرار جانبية"، والطالب عبدالله الشنقيطى بحائزة المركز الرابع في مجال الطاقة المواد والتصميم المستدام عن مشروعه "قطب كهربائي من النيكل كوبالتايت لإنتاج وقود الهيدروجين بسغر منخفض وطريقة متجددة"، والطالبة أروى نيازي بجائزة المركز الرابع في مجال علم المواد عن مشروعها تصنيع مكثف فائق يستجيب للشمس باستخدام نقاط الكربون الكمية.



كما حققت المملكة 3 جوائز خاصة في مسابقة آيسف 2021 الدولية، حصدها كل من الطالبة روبي رجب من إدارة تعليم الرياض في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا عن مشروعها النوعيّ "تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع والإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي متطور"، وحصلت على منحة دراسية من الجامعة الأمريكية، والطالب منصور المرزوقي، والطالبة لمى القحطاني من المملكة العربية السعودية بجائزتين من جوائز موهبة الخاصة.



‏‎وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها ‏‎في معرض آيسف 2021 إلى 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.



كما حصل جميع أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة على جائزة خاصة لكل منهم، قدمتها شركة الأبحاث الحاسوبية WOLFRAM.



وجرت جولات التحكيم للمشاريع المشاركة في آيسف 2021 عن بُعد، عبر تقنية الفيديو خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2021، وأقيمت فعاليات المعرض خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو 2021.



ونافست المملكة في الجوائز الكبرى لمعرض آيسف 2021، بفريق ضم 30 طالباً وطالبة، قدموا 30 مشروعاً علمياً في عدة مجالات، بزيادة عشرة مشاريع عن العام السابق.



كما رعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مجال الطاقة، في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، والمشاريع الفائزة في مجالات الطاقة المتعلقة بالمواد والتصميم المستدام، وقدمت "موهبة" خلال رعايتها جوائز كبرى لأصحاب المراكز الأولى لأفضل المشاريع في مجال الطاقة.



ويأتي هذا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لمبدعي العالم في معرض آيسف 2021 نابعاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر أساسي للطاقة في العالم، وسعيها لاستمرار التنمية المستدامة بالحفاظ على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب الموهوبين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتطوير المعارف والمهارات والخبرات، لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على هذه المصادر لأجيال المستقبل، مما يعكس رؤيتها ورسالتها بجعل الابتكار وسيلة مستدامة للاستثمار في القدرات البشرية، وتحويلها إلى طاقات إيجابية ذات إنتاجية عالية الجودة، ولها قيمة مضافة في العالم ومستقبل البشرية، خاصة أن العالم يشهد اتجاهاً متزايداً نحو إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، مع توقعات بأن تمثل الطاقة المتجددة 40% من طاقة كوكب الأرض بحلول عام 2040.



ورفعت "موهبة" عدد الجوائز الخاصة المقدمة باسمها في هذا العام 2021 في مجالات STEM، وهي عبارة عن جوائز نقدية ومنح للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، حصل عليها كل من: فرانكلين لوبيز، وإيزابيلا رودريغيز من بنما، ومنصور المرزوقي ولمى القحطاني من المملكة العربية السعودية، وماريا إيليني باتاتودي، وشاريكليا مورايتاكي من اليونان، وسيمون بيرليكي من بولندا، وليناو جيانق من الصين، ومن الولايات المتحدة الأمريكية كل من: سيدهارث بارثلوار، وليو وايلونيس، وهرجيسال برغار، وشارلوت ماكافوي، وأنش شارما، وروهان كولكارني، وميهير بافيسكار، وآندي فونق، وسوريابان موهاباترا.



الجدير بالذكر أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" قدمت خلال الأحد عشر عاماً جوائز خاصة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة، بلغ عددها 103 جوائز لـ121 طالباً وطالبة من 20 دولة.



ويقام معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2021" افتراضياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، ونافست المملكة على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعاً علمياً لـ30 طالباً وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، يمثلون المنتخب السعودي المشارك.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442 08:00 PM

اخر تعديل 21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442 09:31 PM

السعودية تفوز بـ8 جوائز عالمية وتتجاوز دولاً صناعية متقدمة في "آيسف 2021" "موهبة" قدّمت 4 جوائز كبرى في "الطاقة" لطلاب العالم ضمن رعايتها





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حقّقت المملكة العربية السعودية؛ ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، وللعام الخامس عشر على التوالي 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض "آيسف" الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 الذي أقيم في الولايات المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 21 مايو 2021م.



وحقق الجوائز الكبرى كل من الطالب منصور المرزوقي بفوزه بالمركز الثاني في مجال الطاقة المواد والتصميم المستدام عن مشروعه "تصميم مكثف كهربائي فائق يشحن نفسه بوسيلة الضوء"، والطالبة رشا القحطاني جائزة المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها "خاصية لعبة فيديو مبتكرة للتشخيص النفسي لاضطراب القلق العام في مرحلة المراهقة"، والطالبة لانا أبو جامل وحققت بالمركز الرابع في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتي عن مشروعها "التنبؤ الحاسوبي لقابلية استخدام مركب خاص كمثبط لفيروس SARS-CoV-2 بأقل أضرار جانبية"، والطالب عبدالله الشنقيطى بحائزة المركز الرابع في مجال الطاقة المواد والتصميم المستدام عن مشروعه "قطب كهربائي من النيكل كوبالتايت لإنتاج وقود الهيدروجين بسغر منخفض وطريقة متجددة"، والطالبة أروى نيازي بجائزة المركز الرابع في مجال علم المواد عن مشروعها تصنيع مكثف فائق يستجيب للشمس باستخدام نقاط الكربون الكمية.



كما حققت المملكة 3 جوائز خاصة في مسابقة آيسف 2021 الدولية، حصدها كل من الطالبة روبي رجب من إدارة تعليم الرياض في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا عن مشروعها النوعيّ "تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع والإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي متطور"، وحصلت على منحة دراسية من الجامعة الأمريكية، والطالب منصور المرزوقي، والطالبة لمى القحطاني من المملكة العربية السعودية بجائزتين من جوائز موهبة الخاصة.



‏‎وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها ‏‎في معرض آيسف 2021 إلى 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.



كما حصل جميع أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة على جائزة خاصة لكل منهم، قدمتها شركة الأبحاث الحاسوبية WOLFRAM.



وجرت جولات التحكيم للمشاريع المشاركة في آيسف 2021 عن بُعد، عبر تقنية الفيديو خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2021، وأقيمت فعاليات المعرض خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو 2021.



ونافست المملكة في الجوائز الكبرى لمعرض آيسف 2021، بفريق ضم 30 طالباً وطالبة، قدموا 30 مشروعاً علمياً في عدة مجالات، بزيادة عشرة مشاريع عن العام السابق.



كما رعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مجال الطاقة، في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، والمشاريع الفائزة في مجالات الطاقة المتعلقة بالمواد والتصميم المستدام، وقدمت "موهبة" خلال رعايتها جوائز كبرى لأصحاب المراكز الأولى لأفضل المشاريع في مجال الطاقة.



ويأتي هذا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لمبدعي العالم في معرض آيسف 2021 نابعاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر أساسي للطاقة في العالم، وسعيها لاستمرار التنمية المستدامة بالحفاظ على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب الموهوبين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتطوير المعارف والمهارات والخبرات، لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على هذه المصادر لأجيال المستقبل، مما يعكس رؤيتها ورسالتها بجعل الابتكار وسيلة مستدامة للاستثمار في القدرات البشرية، وتحويلها إلى طاقات إيجابية ذات إنتاجية عالية الجودة، ولها قيمة مضافة في العالم ومستقبل البشرية، خاصة أن العالم يشهد اتجاهاً متزايداً نحو إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، مع توقعات بأن تمثل الطاقة المتجددة 40% من طاقة كوكب الأرض بحلول عام 2040.



ورفعت "موهبة" عدد الجوائز الخاصة المقدمة باسمها في هذا العام 2021 في مجالات STEM، وهي عبارة عن جوائز نقدية ومنح للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، حصل عليها كل من: فرانكلين لوبيز، وإيزابيلا رودريغيز من بنما، ومنصور المرزوقي ولمى القحطاني من المملكة العربية السعودية، وماريا إيليني باتاتودي، وشاريكليا مورايتاكي من اليونان، وسيمون بيرليكي من بولندا، وليناو جيانق من الصين، ومن الولايات المتحدة الأمريكية كل من: سيدهارث بارثلوار، وليو وايلونيس، وهرجيسال برغار، وشارلوت ماكافوي، وأنش شارما، وروهان كولكارني، وميهير بافيسكار، وآندي فونق، وسوريابان موهاباترا.



الجدير بالذكر أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" قدمت خلال الأحد عشر عاماً جوائز خاصة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة، بلغ عددها 103 جوائز لـ121 طالباً وطالبة من 20 دولة.



ويقام معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2021" افتراضياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، ونافست المملكة على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعاً علمياً لـ30 طالباً وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، يمثلون المنتخب السعودي المشارك.