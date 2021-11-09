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"أمين الطائف" يستعرض مؤشرات الإنجاز بمشروعات معالجة التشوهات البصرية

"القثامي" أكد أهمية تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المبادرة للارتقاء بجودة الحياة

بحث أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي في اجتماعه بقاعة الاجتماعات بالنسيم مع وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات المرتبطة والفرعية ومديري الإدارات ذات الاختصاص، سيرَ الإنجاز بمشاريع تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية بالطائف والمناطق التابعة والضواحي.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء والإنجاز بالمشاريع وبحث التحديات، والتعاون المشترك بين ممثلي الأمانة والجهات ذات الاختصاص لتسريع الإنجاز.

وشدد أمين الطائف على أن الفِرَق الميدانية تعمل وفق خطط يتم متابعتها بشكل مستمر لرفع مستوى معالجة أشكال التشوه البصري والقضاء على الظواهر السلبية المتسببة في تشويه المظهر العام؛ مشيرًا إلى أن الأمانة اعتمدت معايير رئيسية بمشاريع التحسين تشمل الفترة الزمنية، وجودة التنفيذ، وعدم تكرار شكل التشوه مرة أخرى في كل المواقع.

وأوضح الدكتور أحمد القثامي أهمية تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المبادرة؛ للارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على الممتلكات العامة، من خلال تفعيل حملة "صور وأرسل" والإبلاغ عن الملاحظات وتصويرها وإرسالها عبر تطبيق "بلدي"، واستمرار الجهود المبذولة لتحقيق الغايات المرجوة من المبادرة.

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"أمين الطائف" يستعرض مؤشرات الإنجاز بمشروعات معالجة التشوهات البصرية
سبق

بحث أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي في اجتماعه بقاعة الاجتماعات بالنسيم مع وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات المرتبطة والفرعية ومديري الإدارات ذات الاختصاص، سيرَ الإنجاز بمشاريع تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية بالطائف والمناطق التابعة والضواحي.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء والإنجاز بالمشاريع وبحث التحديات، والتعاون المشترك بين ممثلي الأمانة والجهات ذات الاختصاص لتسريع الإنجاز.

وشدد أمين الطائف على أن الفِرَق الميدانية تعمل وفق خطط يتم متابعتها بشكل مستمر لرفع مستوى معالجة أشكال التشوه البصري والقضاء على الظواهر السلبية المتسببة في تشويه المظهر العام؛ مشيرًا إلى أن الأمانة اعتمدت معايير رئيسية بمشاريع التحسين تشمل الفترة الزمنية، وجودة التنفيذ، وعدم تكرار شكل التشوه مرة أخرى في كل المواقع.

وأوضح الدكتور أحمد القثامي أهمية تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المبادرة؛ للارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على الممتلكات العامة، من خلال تفعيل حملة "صور وأرسل" والإبلاغ عن الملاحظات وتصويرها وإرسالها عبر تطبيق "بلدي"، واستمرار الجهود المبذولة لتحقيق الغايات المرجوة من المبادرة.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
12:09 PM

"أمين الطائف" يستعرض مؤشرات الإنجاز بمشروعات معالجة التشوهات البصرية

"القثامي" أكد أهمية تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المبادرة للارتقاء بجودة الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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بحث أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي في اجتماعه بقاعة الاجتماعات بالنسيم مع وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات المرتبطة والفرعية ومديري الإدارات ذات الاختصاص، سيرَ الإنجاز بمشاريع تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية بالطائف والمناطق التابعة والضواحي.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء والإنجاز بالمشاريع وبحث التحديات، والتعاون المشترك بين ممثلي الأمانة والجهات ذات الاختصاص لتسريع الإنجاز.

وشدد أمين الطائف على أن الفِرَق الميدانية تعمل وفق خطط يتم متابعتها بشكل مستمر لرفع مستوى معالجة أشكال التشوه البصري والقضاء على الظواهر السلبية المتسببة في تشويه المظهر العام؛ مشيرًا إلى أن الأمانة اعتمدت معايير رئيسية بمشاريع التحسين تشمل الفترة الزمنية، وجودة التنفيذ، وعدم تكرار شكل التشوه مرة أخرى في كل المواقع.

وأوضح الدكتور أحمد القثامي أهمية تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المبادرة؛ للارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على الممتلكات العامة، من خلال تفعيل حملة "صور وأرسل" والإبلاغ عن الملاحظات وتصويرها وإرسالها عبر تطبيق "بلدي"، واستمرار الجهود المبذولة لتحقيق الغايات المرجوة من المبادرة.

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