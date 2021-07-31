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"النيابة العامة" توجّه بالقبض على شخص تحرش بفتاة داخل مركبتها

عقوبة أفعاله تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال

‫أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تدوال مقطع فيديو يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بفتاة كانت داخل مركبتها بحالة الوقوف في أحد الشوارع العامة ببريدة، من خلال إتيانه بأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي، وارتكابه لأفعال خادشة للحياء، منتهكًا للآداب العامة في المجاهرة بذلك؛ فقد أصدر النائب العام أمرًا بالقبض على المتهم، استناداً للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المصدر أن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، والمحاطة بظروف مشددة للعقوبة لوقوعها في مكان عام، وتصل عقوباتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال.

وأهاب المصدر بالجميع وكل من اطلع على حالة تحرش، بإبلاغ الجهات المختصة في الحال؛ لاتخاذ الموجب النظامي في هذا الشأن وفقاً لأحكام نظام مكافحة جريمة التحرش.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة" توجّه بالقبض على شخص تحرش بفتاة داخل مركبتها
سبق

‫أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تدوال مقطع فيديو يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بفتاة كانت داخل مركبتها بحالة الوقوف في أحد الشوارع العامة ببريدة، من خلال إتيانه بأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي، وارتكابه لأفعال خادشة للحياء، منتهكًا للآداب العامة في المجاهرة بذلك؛ فقد أصدر النائب العام أمرًا بالقبض على المتهم، استناداً للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المصدر أن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، والمحاطة بظروف مشددة للعقوبة لوقوعها في مكان عام، وتصل عقوباتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال.

وأهاب المصدر بالجميع وكل من اطلع على حالة تحرش، بإبلاغ الجهات المختصة في الحال؛ لاتخاذ الموجب النظامي في هذا الشأن وفقاً لأحكام نظام مكافحة جريمة التحرش.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
08:40 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:41 AM

"النيابة العامة" توجّه بالقبض على شخص تحرش بفتاة داخل مركبتها

عقوبة أفعاله تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
35,809

‫أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تدوال مقطع فيديو يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بفتاة كانت داخل مركبتها بحالة الوقوف في أحد الشوارع العامة ببريدة، من خلال إتيانه بأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي، وارتكابه لأفعال خادشة للحياء، منتهكًا للآداب العامة في المجاهرة بذلك؛ فقد أصدر النائب العام أمرًا بالقبض على المتهم، استناداً للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المصدر أن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، والمحاطة بظروف مشددة للعقوبة لوقوعها في مكان عام، وتصل عقوباتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال.

وأهاب المصدر بالجميع وكل من اطلع على حالة تحرش، بإبلاغ الجهات المختصة في الحال؛ لاتخاذ الموجب النظامي في هذا الشأن وفقاً لأحكام نظام مكافحة جريمة التحرش.

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