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هل يمكن تفشّي إنفلونزا الطيور بين البشر؟.. الصحة العالمية تحسم الأمر

بعد اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية

كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن أن خطر انتشار سلالة (إتش5 إن8) من إنفلونزا الطيور بين البشر يبدو منخفضًا بعد أن جرى اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة هيئة "روسبوتري باندزور" للرقابة على صحة المستهلك: إن روسيا رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا إيه (إتش5إن8) انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": ذكر بيان عن منظمة الصحة العالمية أنه جرى رصد إصابة 7 أشخاص في روسيا بالفيروس، لكنّ أيًّا منهم لم تظهر عليه أعراض في أعقاب تفشٍّ للفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

وأضافت أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين الطيور في المزرعة، والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر كان السبب وراء بدء التحقيق.

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هل يمكن تفشّي إنفلونزا الطيور بين البشر؟.. الصحة العالمية تحسم الأمر
سبق

كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن أن خطر انتشار سلالة (إتش5 إن8) من إنفلونزا الطيور بين البشر يبدو منخفضًا بعد أن جرى اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة هيئة "روسبوتري باندزور" للرقابة على صحة المستهلك: إن روسيا رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا إيه (إتش5إن8) انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": ذكر بيان عن منظمة الصحة العالمية أنه جرى رصد إصابة 7 أشخاص في روسيا بالفيروس، لكنّ أيًّا منهم لم تظهر عليه أعراض في أعقاب تفشٍّ للفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

وأضافت أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين الطيور في المزرعة، والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر كان السبب وراء بدء التحقيق.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
11:02 AM

هل يمكن تفشّي إنفلونزا الطيور بين البشر؟.. الصحة العالمية تحسم الأمر

بعد اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن أن خطر انتشار سلالة (إتش5 إن8) من إنفلونزا الطيور بين البشر يبدو منخفضًا بعد أن جرى اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة هيئة "روسبوتري باندزور" للرقابة على صحة المستهلك: إن روسيا رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا إيه (إتش5إن8) انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": ذكر بيان عن منظمة الصحة العالمية أنه جرى رصد إصابة 7 أشخاص في روسيا بالفيروس، لكنّ أيًّا منهم لم تظهر عليه أعراض في أعقاب تفشٍّ للفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

وأضافت أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين الطيور في المزرعة، والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر كان السبب وراء بدء التحقيق.

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