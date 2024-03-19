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فيتوريا : لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين .. جميعنا نلعب في فريق واحد

شكر منسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين

وجّه روي فيتوريا مدرب نادي النصر شكره وامتنانه لمنسوبي القطاع الصحي السعودي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين مشيدًا بهم وبالعمل الذي يقومون به على الرغم من صعوبته .

وجاء حديث المدير الفني البرتغالي من خلال مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع "تويتر" .

حيث بدأ فيتوريا حديثه بالقول "أهلاً بكم أنا في منزلي في المملكة العربية السعودية في الرياض مع عائلتي، أود أن أقول شيئًا حيال ما يحدث هذه الأثناء في العالم" .

اليوم لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين، جميعنا نلعب في الفريق نفسه، نحن نخوض حربًا لا نستطيع فيها رؤية العدو ولكننا نعلم أنه موجود، وأنا أعتقد أننا سننتصر في هذه الحرب يجب أن ننتصر.

وأضاف من المهم أن يقوم كل شخص بمسؤوليته كأن تغسل يديه ويبقى بالمنزل ويحافظ على صحته من أجله ومن أجل الآخرين.

وختم حديثه أنه يتمنى أن يتحلى الجميع بالشجاعة لمواصلة الجهود، قائلاً سنتمكن مجتمعين من الفوز بهذا التحدي وأنا واثق من ذلك ويجب أن تثقوا في ذلك أنتم أيضًا.

فيروس كورونا الجديد النصر مدرب النصر روي فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيتوريا : لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين .. جميعنا نلعب في فريق واحد
سبق

وجّه روي فيتوريا مدرب نادي النصر شكره وامتنانه لمنسوبي القطاع الصحي السعودي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين مشيدًا بهم وبالعمل الذي يقومون به على الرغم من صعوبته .

وجاء حديث المدير الفني البرتغالي من خلال مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع "تويتر" .

حيث بدأ فيتوريا حديثه بالقول "أهلاً بكم أنا في منزلي في المملكة العربية السعودية في الرياض مع عائلتي، أود أن أقول شيئًا حيال ما يحدث هذه الأثناء في العالم" .

اليوم لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين، جميعنا نلعب في الفريق نفسه، نحن نخوض حربًا لا نستطيع فيها رؤية العدو ولكننا نعلم أنه موجود، وأنا أعتقد أننا سننتصر في هذه الحرب يجب أن ننتصر.

وأضاف من المهم أن يقوم كل شخص بمسؤوليته كأن تغسل يديه ويبقى بالمنزل ويحافظ على صحته من أجله ومن أجل الآخرين.

وختم حديثه أنه يتمنى أن يتحلى الجميع بالشجاعة لمواصلة الجهود، قائلاً سنتمكن مجتمعين من الفوز بهذا التحدي وأنا واثق من ذلك ويجب أن تثقوا في ذلك أنتم أيضًا.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:02 PM

فيتوريا : لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين .. جميعنا نلعب في فريق واحد

شكر منسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,422

وجّه روي فيتوريا مدرب نادي النصر شكره وامتنانه لمنسوبي القطاع الصحي السعودي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين مشيدًا بهم وبالعمل الذي يقومون به على الرغم من صعوبته .

وجاء حديث المدير الفني البرتغالي من خلال مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع "تويتر" .

حيث بدأ فيتوريا حديثه بالقول "أهلاً بكم أنا في منزلي في المملكة العربية السعودية في الرياض مع عائلتي، أود أن أقول شيئًا حيال ما يحدث هذه الأثناء في العالم" .

اليوم لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين، جميعنا نلعب في الفريق نفسه، نحن نخوض حربًا لا نستطيع فيها رؤية العدو ولكننا نعلم أنه موجود، وأنا أعتقد أننا سننتصر في هذه الحرب يجب أن ننتصر.

وأضاف من المهم أن يقوم كل شخص بمسؤوليته كأن تغسل يديه ويبقى بالمنزل ويحافظ على صحته من أجله ومن أجل الآخرين.

وختم حديثه أنه يتمنى أن يتحلى الجميع بالشجاعة لمواصلة الجهود، قائلاً سنتمكن مجتمعين من الفوز بهذا التحدي وأنا واثق من ذلك ويجب أن تثقوا في ذلك أنتم أيضًا.

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