في جريمة مروعة.. ابن يقتل والده بإحدى قرى جازان والجهات الأمنية تباشر

باشرت الأجهزة الأمنية بجازان حادثة قتل مروعة راح ضحيتها أب على يدي ابنه في إحدى القرى القريبة من مدينة جازان.
وبدأت الجهات المعنية تحقيقاتها في الحادثة لكشف كافة ملابساتها.
باشرت الأجهزة الأمنية بجازان حادثة قتل مروعة راح ضحيتها أب على يدي ابنه في إحدى القرى القريبة من مدينة جازان.
وبدأت الجهات المعنية تحقيقاتها في الحادثة لكشف كافة ملابساتها.
باشرت الأجهزة الأمنية بجازان حادثة قتل مروعة راح ضحيتها أب على يدي ابنه في إحدى القرى القريبة من مدينة جازان.
وبدأت الجهات المعنية تحقيقاتها في الحادثة لكشف كافة ملابساتها.
باشرت الأجهزة الأمنية بجازان حادثة قتل مروعة راح ضحيتها أب على يدي ابنه في إحدى القرى القريبة من مدينة جازان.
وبدأت الجهات المعنية تحقيقاتها في الحادثة لكشف كافة ملابساتها.