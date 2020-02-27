"التعاون الإسلامي": ندعم إجراءات السعودية الوقائية لحماية المعتمرين والزائرين

شددت على أن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة يتماشى مع المعايير الدولية

أوضحت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها تدعم الجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها وزارة الخارجية والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية -دولة المقر- لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل مَن ينوي أن يَفِدَ إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي؛ وذلك لمنع وصول فيروس كورونا الجديد COVID 19"" إلى المملكة وانتشاره.

وشددت الأمانة العامة على أن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا؛ سيساهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم.

وأضافت المنظمة أن القرار يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ويدعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.