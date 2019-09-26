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"تركي آل الشيخ" يعلن إطلاق "موسم الرياض" في 20 أكتوبر المقبل

يضم 14 منطقة.. و7500 فعالية ترفيهية

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار #تخيل_أكثر، حيث تُقام فعاليات الموسم على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة، مشيرًا إلى إقامة مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الموسم، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

وقال "آل الشيخ" إن هذا الموسم الذي تنظمه أيادٍ سعودية سيبهر العالم، مشيرًا إلى أنه يشتمل على 7500 فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، وست حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، وست مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

ومن المنتظر أن يقدم "موسم الرياض" مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى "موسم الرياض" لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

ولمزيدٍ من المعلومات نأمل التواصل مع المركز الإعلامي للموسم عبر البريد الإلكتروني: media@riyadhseason.sa

الهيئة العامة للترفيه هيئة الترفيه موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي آل الشيخ" يعلن إطلاق "موسم الرياض" في 20 أكتوبر المقبل
سبق

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار #تخيل_أكثر، حيث تُقام فعاليات الموسم على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة، مشيرًا إلى إقامة مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الموسم، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

وقال "آل الشيخ" إن هذا الموسم الذي تنظمه أيادٍ سعودية سيبهر العالم، مشيرًا إلى أنه يشتمل على 7500 فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، وست حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، وست مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

ومن المنتظر أن يقدم "موسم الرياض" مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى "موسم الرياض" لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

ولمزيدٍ من المعلومات نأمل التواصل مع المركز الإعلامي للموسم عبر البريد الإلكتروني: media@riyadhseason.sa

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
11:04 PM

"تركي آل الشيخ" يعلن إطلاق "موسم الرياض" في 20 أكتوبر المقبل

يضم 14 منطقة.. و7500 فعالية ترفيهية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار #تخيل_أكثر، حيث تُقام فعاليات الموسم على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة، مشيرًا إلى إقامة مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الموسم، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

وقال "آل الشيخ" إن هذا الموسم الذي تنظمه أيادٍ سعودية سيبهر العالم، مشيرًا إلى أنه يشتمل على 7500 فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، وست حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، وست مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

ومن المنتظر أن يقدم "موسم الرياض" مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى "موسم الرياض" لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

ولمزيدٍ من المعلومات نأمل التواصل مع المركز الإعلامي للموسم عبر البريد الإلكتروني: media@riyadhseason.sa

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