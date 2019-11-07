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الرئيس الفرنسي: حلف شمال الأطلسي في حالة موت دماغي

أرجع السبب إلى الابتعاد الأمريكي ومسلك تركيا

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنه في حالة موت دماغي.

وقال "ماكرون" في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية نشرت اليوم (الخميس): "إن ما نعيشه حاليًا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مبررًا ذلك بالابتعاد الأميركي وسلوك تركيا العضو في الحلف، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب يطرح مسألة حلف شمال الأطلسي كمشروع تجاري.

وأضاف أن "ترامب" يرى أن "الناتو" مشروع توفر بموجبه الولايات المتحدة نوعًا من المظلة الجيوسياسية، ولكن بالمقابل يتعين أن يكون هناك تجارة حصرية، إنه سبب لشراء السلع الأميركية. وفرنسا لم توقع على ذلك.

وذكر "ماكرون" أنه "ليس هناك أي تنسيق للقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع شركائها في حلف شمال الأطلسي ونحن نشهد عدوانًا من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقة تتعرض مصالحنا فيها للخطر، من دون تنسيق".

وبين أن ما حصل يمثل مشكلة كبيرة للحلف.

وقال "ماكرون": "نحن ملتزمون بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، المفارقة هي أن القرار الأميركي والهجوم التركي في الحالتين لهما النتيجة نفسها، التضحية بشركائنا على الأرض الذين حاربوا داعش، قوات سوريا الديموقراطية".

الرئيس الفرنسي حلف شمال الأطلسي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الفرنسي: حلف شمال الأطلسي في حالة موت دماغي
سبق

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنه في حالة موت دماغي.

وقال "ماكرون" في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية نشرت اليوم (الخميس): "إن ما نعيشه حاليًا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مبررًا ذلك بالابتعاد الأميركي وسلوك تركيا العضو في الحلف، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب يطرح مسألة حلف شمال الأطلسي كمشروع تجاري.

وأضاف أن "ترامب" يرى أن "الناتو" مشروع توفر بموجبه الولايات المتحدة نوعًا من المظلة الجيوسياسية، ولكن بالمقابل يتعين أن يكون هناك تجارة حصرية، إنه سبب لشراء السلع الأميركية. وفرنسا لم توقع على ذلك.

وذكر "ماكرون" أنه "ليس هناك أي تنسيق للقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع شركائها في حلف شمال الأطلسي ونحن نشهد عدوانًا من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقة تتعرض مصالحنا فيها للخطر، من دون تنسيق".

وبين أن ما حصل يمثل مشكلة كبيرة للحلف.

وقال "ماكرون": "نحن ملتزمون بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، المفارقة هي أن القرار الأميركي والهجوم التركي في الحالتين لهما النتيجة نفسها، التضحية بشركائنا على الأرض الذين حاربوا داعش، قوات سوريا الديموقراطية".

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
04:08 PM

الرئيس الفرنسي: حلف شمال الأطلسي في حالة موت دماغي

أرجع السبب إلى الابتعاد الأمريكي ومسلك تركيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنه في حالة موت دماغي.

وقال "ماكرون" في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية نشرت اليوم (الخميس): "إن ما نعيشه حاليًا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مبررًا ذلك بالابتعاد الأميركي وسلوك تركيا العضو في الحلف، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب يطرح مسألة حلف شمال الأطلسي كمشروع تجاري.

وأضاف أن "ترامب" يرى أن "الناتو" مشروع توفر بموجبه الولايات المتحدة نوعًا من المظلة الجيوسياسية، ولكن بالمقابل يتعين أن يكون هناك تجارة حصرية، إنه سبب لشراء السلع الأميركية. وفرنسا لم توقع على ذلك.

وذكر "ماكرون" أنه "ليس هناك أي تنسيق للقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع شركائها في حلف شمال الأطلسي ونحن نشهد عدوانًا من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقة تتعرض مصالحنا فيها للخطر، من دون تنسيق".

وبين أن ما حصل يمثل مشكلة كبيرة للحلف.

وقال "ماكرون": "نحن ملتزمون بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، المفارقة هي أن القرار الأميركي والهجوم التركي في الحالتين لهما النتيجة نفسها، التضحية بشركائنا على الأرض الذين حاربوا داعش، قوات سوريا الديموقراطية".

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