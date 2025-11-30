نموذج لصناعة الترفيه.. "بوليفارد رياض سيتي" يحتضن أكبر صالة ألعاب مغلقة بالمملكة

توفر أكثر من 300 لعبة جماعية إلكترونية لمختلف الفئات العمرية

لاقت صالة الألعاب المغلقة "سالا هب" - إحدى الوجهات المفضلة للكبار والصغار في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" - إقبالاً كبيراً بوصفها أكبر صالة ألعاب مغلقة في المملكة؛ حيث تعد نموذجًا لصناعة الترفيه بمفهومها الجديد، لاحتوائها على وسائل ترفيهية تتوفر فيها أحدث التقنيات من مختلف أنحاء العالم.

وتوفر الصالة أكثر من 300 لعبة جماعية إلكترونية لمختلف الفئات العمرية، وألعاب المهارات الحركية والفيديو وألعاب الواقع الافتراضي (Virtual Reality)، وتمتد على مساحة تتجاوز 4500 م2، تهدف لاستقطاب شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، ومنح العائلات فرصة قضاء وقت ترفيهي ممتع.

يذكر أن صالة الألعاب قد جُهّزت في مدة قياسية تقل عن شهر، بالاعتماد على أعلى معايير الأمن والسلامة، وبمساعدة طاقم مهندسين إيطالي لتجهيز الألعاب، التي تم إحضار جزء منها من إيطاليا خاصة للموسم.