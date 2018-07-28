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‏‎شاهد.. "تاريخية ينبع" تبهر سياح الكروز السياحية بمتابعة من المحافظ

الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة لوصول الكروز والتعرُّف على التراث الينبعاوي

استقبلت المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع سفينة كروز السياحية وركابها ‏بالترحيب، وذلك بمتابعة من محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، كما استقبل ركاب السفينة بفعاليات من الفن الينبعاوي الأصيل والتراث القديم، وذلك بأداء بعض الأهازيج والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة لوصول الكروز، والتعرف على التراث الينبعاوي.

وجذبت الكروز السياحية الآلاف من أهالي ينبع الذين اكتظ بهم جنبات المنطقة التاريخية للاستمتاع بالعروض الشعبية والفقرات المسرحية الممتعة والهادفة؛ إذ ‎تتضمن الفعاليات لركاب كروز السياحية العديد من الأركان التراثية التي تحاكي حياة الأجداد قديمًا؛ إذ يقف عدد من الباعة أمام متاجرهم لعرض الحِرف التقليدية القديمة ومحال الحلاقة والمفاتيح القديمة التي يتجاوز عمرها الأربعين عامًا، إلى جانب محال تنجيد المراتب وصناعة القوارب الخشبية. كما أن الزائر للمنطقة التاريخية يستمتع بتلك الفعاليات، ويتعرف عن كثب على أبرز معالم حياة الأجداد قديمًا، وألعاب الأطفال ومدرسة الكتاتيب. وتقوم فرق تطوعية من الهلال الأحمر والمنظمين بالإشراف على الموقع، وتوجيه الزوار بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح.

من جهة ثانية، قالت موانئ إنه برصيف جاهز واستعدادات غير مسبوقة يستقبل ‎ميناء ينبع التجاري أول سفينة ‎كروز سياحية (SCENIC ECLIPSE) وسط منظومة متكاملة من التجهيزات البحرية والتشغيلية. ويعكس ذلك حجم استعداد الميناء وجاهزيته لاستقبال سفن الكروز، وتمكين قطاع السياحة البحرية في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‎شاهد.. "تاريخية ينبع" تبهر سياح الكروز السياحية بمتابعة من المحافظ
سبق

استقبلت المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع سفينة كروز السياحية وركابها ‏بالترحيب، وذلك بمتابعة من محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، كما استقبل ركاب السفينة بفعاليات من الفن الينبعاوي الأصيل والتراث القديم، وذلك بأداء بعض الأهازيج والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة لوصول الكروز، والتعرف على التراث الينبعاوي.

وجذبت الكروز السياحية الآلاف من أهالي ينبع الذين اكتظ بهم جنبات المنطقة التاريخية للاستمتاع بالعروض الشعبية والفقرات المسرحية الممتعة والهادفة؛ إذ ‎تتضمن الفعاليات لركاب كروز السياحية العديد من الأركان التراثية التي تحاكي حياة الأجداد قديمًا؛ إذ يقف عدد من الباعة أمام متاجرهم لعرض الحِرف التقليدية القديمة ومحال الحلاقة والمفاتيح القديمة التي يتجاوز عمرها الأربعين عامًا، إلى جانب محال تنجيد المراتب وصناعة القوارب الخشبية. كما أن الزائر للمنطقة التاريخية يستمتع بتلك الفعاليات، ويتعرف عن كثب على أبرز معالم حياة الأجداد قديمًا، وألعاب الأطفال ومدرسة الكتاتيب. وتقوم فرق تطوعية من الهلال الأحمر والمنظمين بالإشراف على الموقع، وتوجيه الزوار بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح.

من جهة ثانية، قالت موانئ إنه برصيف جاهز واستعدادات غير مسبوقة يستقبل ‎ميناء ينبع التجاري أول سفينة ‎كروز سياحية (SCENIC ECLIPSE) وسط منظومة متكاملة من التجهيزات البحرية والتشغيلية. ويعكس ذلك حجم استعداد الميناء وجاهزيته لاستقبال سفن الكروز، وتمكين قطاع السياحة البحرية في السعودية.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
12:03 AM

‏‎شاهد.. "تاريخية ينبع" تبهر سياح الكروز السياحية بمتابعة من المحافظ

الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة لوصول الكروز والتعرُّف على التراث الينبعاوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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2,153

استقبلت المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع سفينة كروز السياحية وركابها ‏بالترحيب، وذلك بمتابعة من محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، كما استقبل ركاب السفينة بفعاليات من الفن الينبعاوي الأصيل والتراث القديم، وذلك بأداء بعض الأهازيج والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة لوصول الكروز، والتعرف على التراث الينبعاوي.

وجذبت الكروز السياحية الآلاف من أهالي ينبع الذين اكتظ بهم جنبات المنطقة التاريخية للاستمتاع بالعروض الشعبية والفقرات المسرحية الممتعة والهادفة؛ إذ ‎تتضمن الفعاليات لركاب كروز السياحية العديد من الأركان التراثية التي تحاكي حياة الأجداد قديمًا؛ إذ يقف عدد من الباعة أمام متاجرهم لعرض الحِرف التقليدية القديمة ومحال الحلاقة والمفاتيح القديمة التي يتجاوز عمرها الأربعين عامًا، إلى جانب محال تنجيد المراتب وصناعة القوارب الخشبية. كما أن الزائر للمنطقة التاريخية يستمتع بتلك الفعاليات، ويتعرف عن كثب على أبرز معالم حياة الأجداد قديمًا، وألعاب الأطفال ومدرسة الكتاتيب. وتقوم فرق تطوعية من الهلال الأحمر والمنظمين بالإشراف على الموقع، وتوجيه الزوار بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح.

من جهة ثانية، قالت موانئ إنه برصيف جاهز واستعدادات غير مسبوقة يستقبل ‎ميناء ينبع التجاري أول سفينة ‎كروز سياحية (SCENIC ECLIPSE) وسط منظومة متكاملة من التجهيزات البحرية والتشغيلية. ويعكس ذلك حجم استعداد الميناء وجاهزيته لاستقبال سفن الكروز، وتمكين قطاع السياحة البحرية في السعودية.

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