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متخصّص في علم الأوبئة: سلالات "كورونا" الجديدة أقل خطورة وأكثر عدوى

شيلكانوف: الخطر لا يزال قائماً ومن الضروري الحصول على اللقاحات

كشف مختص في علم الأوبئة أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا ستكون أقل خطورة، لكنها أكثر عدوى.

وقال رئيس قسم علم الأوبئة في كلية الطب الحيوي في جامعة الشرق الأقصى الروسي الفيدرالية، ميخائيل شيلكانوف؛، إن هذا ما يؤكّده ظهور متحور "أوميكرون".

وأوضح شيلكانوف؛ أنه "ليس من مصلحة أي طفيلي أن يقتل العائل (الفيروس الأصلي)، لذا فإن تطور فيروس كورونا سيستمر في هذا الاتجاه كلما تراكمت الطفرات، زاد احتمال أن تكون أقل تسبباً في الأمراض، وأقل عدوانية، ولكن مع احتمال أن يكون الفيروس أكثر عدوى".

وأضاف، وفق روسيا اليوم، أن هذا التطور نلاحظه حالياً مع متحور "أوميكرون"، الذي يتميّز بسرعة الانتشار، لكنه أقل خطورة من السلالات التي سبقته.

وأضاف أنه ستتم ملاحظة الاتجاه ذاته في المتغيرات الجينية اللاحقة لمسبّبات مرض "كوفيد-19".

وقال: إن هذا لا يعني أن "أوميكرون" آمن تماماً، مشيراً إلى أن الخطر لا يزال قائماً، لذلك لا يزال من الضروري التطعيم.

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متخصّص في علم الأوبئة: سلالات "كورونا" الجديدة أقل خطورة وأكثر عدوى
سبق

كشف مختص في علم الأوبئة أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا ستكون أقل خطورة، لكنها أكثر عدوى.

وقال رئيس قسم علم الأوبئة في كلية الطب الحيوي في جامعة الشرق الأقصى الروسي الفيدرالية، ميخائيل شيلكانوف؛، إن هذا ما يؤكّده ظهور متحور "أوميكرون".

وأوضح شيلكانوف؛ أنه "ليس من مصلحة أي طفيلي أن يقتل العائل (الفيروس الأصلي)، لذا فإن تطور فيروس كورونا سيستمر في هذا الاتجاه كلما تراكمت الطفرات، زاد احتمال أن تكون أقل تسبباً في الأمراض، وأقل عدوانية، ولكن مع احتمال أن يكون الفيروس أكثر عدوى".

وأضاف، وفق روسيا اليوم، أن هذا التطور نلاحظه حالياً مع متحور "أوميكرون"، الذي يتميّز بسرعة الانتشار، لكنه أقل خطورة من السلالات التي سبقته.

وأضاف أنه ستتم ملاحظة الاتجاه ذاته في المتغيرات الجينية اللاحقة لمسبّبات مرض "كوفيد-19".

وقال: إن هذا لا يعني أن "أوميكرون" آمن تماماً، مشيراً إلى أن الخطر لا يزال قائماً، لذلك لا يزال من الضروري التطعيم.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
01:35 PM

متخصّص في علم الأوبئة: سلالات "كورونا" الجديدة أقل خطورة وأكثر عدوى

شيلكانوف: الخطر لا يزال قائماً ومن الضروري الحصول على اللقاحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مختص في علم الأوبئة أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا ستكون أقل خطورة، لكنها أكثر عدوى.

وقال رئيس قسم علم الأوبئة في كلية الطب الحيوي في جامعة الشرق الأقصى الروسي الفيدرالية، ميخائيل شيلكانوف؛، إن هذا ما يؤكّده ظهور متحور "أوميكرون".

وأوضح شيلكانوف؛ أنه "ليس من مصلحة أي طفيلي أن يقتل العائل (الفيروس الأصلي)، لذا فإن تطور فيروس كورونا سيستمر في هذا الاتجاه كلما تراكمت الطفرات، زاد احتمال أن تكون أقل تسبباً في الأمراض، وأقل عدوانية، ولكن مع احتمال أن يكون الفيروس أكثر عدوى".

وأضاف، وفق روسيا اليوم، أن هذا التطور نلاحظه حالياً مع متحور "أوميكرون"، الذي يتميّز بسرعة الانتشار، لكنه أقل خطورة من السلالات التي سبقته.

وأضاف أنه ستتم ملاحظة الاتجاه ذاته في المتغيرات الجينية اللاحقة لمسبّبات مرض "كوفيد-19".

وقال: إن هذا لا يعني أن "أوميكرون" آمن تماماً، مشيراً إلى أن الخطر لا يزال قائماً، لذلك لا يزال من الضروري التطعيم.

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