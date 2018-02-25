وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "تعرّض أحد المقارّ الأمنية بمنطقة القصيم لطلقٍ ناري"، داعياً إلى تحري الدقة والمصداقية، والاعتماد على ما يُنشر من المصادر الرسمية.

نفت شرطة منطقة القصيم ما تردد عن إطلاق النار على أحد المقارّ الأمنية بالمنطقة.

شرطة القصيم تنفي تعرّض أحد مقارّها لإطلاق نار صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-25 نفت شرطة منطقة القصيم ما تردد عن إطلاق النار على أحد المقارّ الأمنية بالمنطقة. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "تعرّض أحد المقارّ الأمنية بمنطقة القصيم لطلقٍ ناري"، داعياً إلى تحري الدقة والمصداقية، والاعتماد على ما يُنشر من المصادر الرسمية.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 11:33 AM

شرطة القصيم تنفي تعرّض أحد مقارّها لإطلاق نار "السحيباني" يدعو للاعتماد على ما يُنشر من المصادر الرسمية





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نفت شرطة منطقة القصيم ما تردد عن إطلاق النار على أحد المقارّ الأمنية بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "تعرّض أحد المقارّ الأمنية بمنطقة القصيم لطلقٍ ناري"، داعياً إلى تحري الدقة والمصداقية، والاعتماد على ما يُنشر من المصادر الرسمية.