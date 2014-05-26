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"وزير التعليم": السنة الدراسية 3 فصول كل فصل 13 أسبوعاً.. 12 إجازة خلال العام

قال: ستتم إضافة مواد جديدة العام المقبل وتطبيق خطط مطورة

قال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيشهد 3 فصول دراسية، وكل فصل يتكون من 13 أسبوعاً، وإجازة مدتها أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.

وتابع: ستتم إضافة مواد جديدة العام المقبل، وتطبيق خطط مطورة، وهناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد.

وأوضح أن منصة #مدرستي حققت أرقاماً عالمية؛ مؤكداً أهمية سرعة الحصول على لقاح #كورونا قبل الأول من #أغسطس.

وأضاف الوزير، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن آلية التقويم الدراسي_الجديد لعام 1443هـ: نشكر المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على جهودهم خلال الجائحة، كما نشكر الأسر التي ساندت المدارس والجامعات.

وتابع: نشكر دولتنا العظيمة التي قدّمت كل السُبل لاستمرار التعليم خلال جائحة #كورونا.

وزاد الوزير: سنستخدم التعليم المدمج إذا تطوّر الوضع الصحي، ومتفائلون بأن الفصل القادم سيكون حضورياً، وسيتم الاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعات، ونعمل على زيادة أيام الدراسة، والإجازات المطولة مستمرة، كما أن المناهج الحالية مفترض أن تطور منذ زمن بعيد.

وقال: لا بد على وزارة التعليم أن تزيد من الأيام الدراسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب، ولذلك الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد سيكون وفق ثلاثة فصول، وسيتضمن الفصل الدراسي الجديد 12 إجازة في أثناء العام الدراسي؛ ما يكسر جمود الفصل الدراسي.

وأضاف: وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

وكشف الوزير أن التقويم الدراسي الجديد: يبدأ يوم الأحد 1443/1/21هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/1هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير التعليم": السنة الدراسية 3 فصول كل فصل 13 أسبوعاً.. 12 إجازة خلال العام
سبق

قال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيشهد 3 فصول دراسية، وكل فصل يتكون من 13 أسبوعاً، وإجازة مدتها أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.

وتابع: ستتم إضافة مواد جديدة العام المقبل، وتطبيق خطط مطورة، وهناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد.

وأوضح أن منصة #مدرستي حققت أرقاماً عالمية؛ مؤكداً أهمية سرعة الحصول على لقاح #كورونا قبل الأول من #أغسطس.

وأضاف الوزير، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن آلية التقويم الدراسي_الجديد لعام 1443هـ: نشكر المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على جهودهم خلال الجائحة، كما نشكر الأسر التي ساندت المدارس والجامعات.

وتابع: نشكر دولتنا العظيمة التي قدّمت كل السُبل لاستمرار التعليم خلال جائحة #كورونا.

وزاد الوزير: سنستخدم التعليم المدمج إذا تطوّر الوضع الصحي، ومتفائلون بأن الفصل القادم سيكون حضورياً، وسيتم الاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعات، ونعمل على زيادة أيام الدراسة، والإجازات المطولة مستمرة، كما أن المناهج الحالية مفترض أن تطور منذ زمن بعيد.

وقال: لا بد على وزارة التعليم أن تزيد من الأيام الدراسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب، ولذلك الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد سيكون وفق ثلاثة فصول، وسيتضمن الفصل الدراسي الجديد 12 إجازة في أثناء العام الدراسي؛ ما يكسر جمود الفصل الدراسي.

وأضاف: وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

وكشف الوزير أن التقويم الدراسي الجديد: يبدأ يوم الأحد 1443/1/21هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/1هـ.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
01:30 PM
اخر تعديل
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
02:26 PM

"وزير التعليم": السنة الدراسية 3 فصول كل فصل 13 أسبوعاً.. 12 إجازة خلال العام

قال: ستتم إضافة مواد جديدة العام المقبل وتطبيق خطط مطورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيشهد 3 فصول دراسية، وكل فصل يتكون من 13 أسبوعاً، وإجازة مدتها أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.

وتابع: ستتم إضافة مواد جديدة العام المقبل، وتطبيق خطط مطورة، وهناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد.

وأوضح أن منصة #مدرستي حققت أرقاماً عالمية؛ مؤكداً أهمية سرعة الحصول على لقاح #كورونا قبل الأول من #أغسطس.

وأضاف الوزير، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن آلية التقويم الدراسي_الجديد لعام 1443هـ: نشكر المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على جهودهم خلال الجائحة، كما نشكر الأسر التي ساندت المدارس والجامعات.

وتابع: نشكر دولتنا العظيمة التي قدّمت كل السُبل لاستمرار التعليم خلال جائحة #كورونا.

وزاد الوزير: سنستخدم التعليم المدمج إذا تطوّر الوضع الصحي، ومتفائلون بأن الفصل القادم سيكون حضورياً، وسيتم الاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعات، ونعمل على زيادة أيام الدراسة، والإجازات المطولة مستمرة، كما أن المناهج الحالية مفترض أن تطور منذ زمن بعيد.

وقال: لا بد على وزارة التعليم أن تزيد من الأيام الدراسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب، ولذلك الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد سيكون وفق ثلاثة فصول، وسيتضمن الفصل الدراسي الجديد 12 إجازة في أثناء العام الدراسي؛ ما يكسر جمود الفصل الدراسي.

وأضاف: وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

وكشف الوزير أن التقويم الدراسي الجديد: يبدأ يوم الأحد 1443/1/21هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/1هـ.

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