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أمير الشرقية ينوه بالخدمات التي تقدمها "التجارة" للمستفيدين

"الخالدي" يقدم عرضًا عن الأداء التشغيلي لفرع المنطقة

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والتطور التقني الذي تشهده من خلال تقديم خدمات إلكترونية متميزة للقطاع التجاري، وكذلك الإشراف عليه وضمان سلامة ما يقدم من منتجات للمواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي والذي قدم عرضاً عن الأداء التشغيلي لفرع المنطقة.

ورفع الخالدي شكره لأمير المنطقة على ما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم ومتابعة من سموه الكريم للقيام بمهامه وخدمة المستفيدين من خدماته.

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أمير الشرقية ينوه بالخدمات التي تقدمها "التجارة" للمستفيدين
سبق

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والتطور التقني الذي تشهده من خلال تقديم خدمات إلكترونية متميزة للقطاع التجاري، وكذلك الإشراف عليه وضمان سلامة ما يقدم من منتجات للمواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي والذي قدم عرضاً عن الأداء التشغيلي لفرع المنطقة.

ورفع الخالدي شكره لأمير المنطقة على ما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم ومتابعة من سموه الكريم للقيام بمهامه وخدمة المستفيدين من خدماته.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:32 PM

أمير الشرقية ينوه بالخدمات التي تقدمها "التجارة" للمستفيدين

"الخالدي" يقدم عرضًا عن الأداء التشغيلي لفرع المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والتطور التقني الذي تشهده من خلال تقديم خدمات إلكترونية متميزة للقطاع التجاري، وكذلك الإشراف عليه وضمان سلامة ما يقدم من منتجات للمواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي والذي قدم عرضاً عن الأداء التشغيلي لفرع المنطقة.

ورفع الخالدي شكره لأمير المنطقة على ما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم ومتابعة من سموه الكريم للقيام بمهامه وخدمة المستفيدين من خدماته.

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