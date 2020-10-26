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سجن وغرامة وتشهير بحق عمالة "التيك توك" التي ضُبطت تغش الدقيق

تم ضبطهم خلال جائحة كورونا.. والعقوبة تشمل الإبعاد من المملكة

صدر حكم قضائي بحق عمالة، ضُبطت خلال جائحة كورونا تغش في الدقيق، وذلك بالسجن، والغرامة المالية مع الإبعاد والتشهير بحقهم بموجب حكم قضائي يعلن الليلة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، وأشار إلى أن هذه العمالة المقيمة تم ضبطهم خلال "جائحة كورونا" متورطين بتعبئة دقيق مغشوش وتوثيق ذلك وبثه عبر تطبيق "التيك توك"؛ حيث سيتم التشهير بهم من قِبل وزارة التجارة بعد صدور الحكم القضائي ضدهم، والمتضمن السجن، والغرامة المالية، والإبعاد عن المملكة بعد انتهاء المحكومية.


وكانت ‏"التجارة" وبالتعاون مع الحملة الأمنية بشرطة الرياض، قد تمكنت من القبض على مجموعة من الوافدين انتشر لهم مقطع فيديو يوثق قيامهم بإعادة تعبئة الدقيق بطرق مخالفة في مستودع غير نظامي، وتم إغلاق المستودع حينها وحجز الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية.

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سجن وغرامة وتشهير بحق عمالة "التيك توك" التي ضُبطت تغش الدقيق
سبق

صدر حكم قضائي بحق عمالة، ضُبطت خلال جائحة كورونا تغش في الدقيق، وذلك بالسجن، والغرامة المالية مع الإبعاد والتشهير بحقهم بموجب حكم قضائي يعلن الليلة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، وأشار إلى أن هذه العمالة المقيمة تم ضبطهم خلال "جائحة كورونا" متورطين بتعبئة دقيق مغشوش وتوثيق ذلك وبثه عبر تطبيق "التيك توك"؛ حيث سيتم التشهير بهم من قِبل وزارة التجارة بعد صدور الحكم القضائي ضدهم، والمتضمن السجن، والغرامة المالية، والإبعاد عن المملكة بعد انتهاء المحكومية.


وكانت ‏"التجارة" وبالتعاون مع الحملة الأمنية بشرطة الرياض، قد تمكنت من القبض على مجموعة من الوافدين انتشر لهم مقطع فيديو يوثق قيامهم بإعادة تعبئة الدقيق بطرق مخالفة في مستودع غير نظامي، وتم إغلاق المستودع حينها وحجز الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:09 PM

سجن وغرامة وتشهير بحق عمالة "التيك توك" التي ضُبطت تغش الدقيق

تم ضبطهم خلال جائحة كورونا.. والعقوبة تشمل الإبعاد من المملكة

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فهد الغبيوي - الرياض
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6,332

صدر حكم قضائي بحق عمالة، ضُبطت خلال جائحة كورونا تغش في الدقيق، وذلك بالسجن، والغرامة المالية مع الإبعاد والتشهير بحقهم بموجب حكم قضائي يعلن الليلة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، وأشار إلى أن هذه العمالة المقيمة تم ضبطهم خلال "جائحة كورونا" متورطين بتعبئة دقيق مغشوش وتوثيق ذلك وبثه عبر تطبيق "التيك توك"؛ حيث سيتم التشهير بهم من قِبل وزارة التجارة بعد صدور الحكم القضائي ضدهم، والمتضمن السجن، والغرامة المالية، والإبعاد عن المملكة بعد انتهاء المحكومية.


وكانت ‏"التجارة" وبالتعاون مع الحملة الأمنية بشرطة الرياض، قد تمكنت من القبض على مجموعة من الوافدين انتشر لهم مقطع فيديو يوثق قيامهم بإعادة تعبئة الدقيق بطرق مخالفة في مستودع غير نظامي، وتم إغلاق المستودع حينها وحجز الكميات وتسليم المخالفين للجهات الأمنية.

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